52ª Noite das Personalidades nesta segunda-feira terá homenagem a Alan Neto e premiações

Foto: AURÉLIO ALVES ALAN NETO será o grande homenageado da noite

Tradição anual, a Noite das Personalidades Esportivas terá a sua 52ª edição nesta segunda-feira, 9. O "Oscar do Esporte", marcado para as 19 horas, contará com as conhecidas premiações para os destaques do futebol cearense, além de uma homenagem ao icônico jornalista Alan Neto, o eterno "Trem Bala", irmão do idealizador Sérgio Ponte, radialista com quem dividiu a bancada de seu famoso programa por 13 anos.

Nesta edição, a ser realizada na cobertura do prédio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na Aldeota, foi instituída uma comenda que levará o nome de Alan, que morreu em abril deste ano, e será entregue in memorian a sua esposa, Ivanilde Rodrigues, a "musa Beth Davies", como era chamada em uma das tradicionais alcunhas do jornalista e colunista do O POVO.

A homenagem será o ponto alto da noite, que também manterá o costume das premiações categorizadas e presenças ilustres de atletas, dirigentes, árbitros, jornalistas, radialistas e políticos. Seguindo a tradição de mais de meio século – desde o início da premiação –, o evento elegerá as personalidades esportivas locais da temporada, por meio de votação entre vinte profissionais da mídia esportiva.

Assim, serão escolhidos o melhor dirigente, jogador, técnico, jogador revelação, árbitro e destaques do amadorismo. O evento será exibido na Rádio O POVO CBN 95.5, assim como no canal do YouTube do O POVO.

A 51ª premiação homenageou Casagrande, Ciel e Marcelo Paz

Em 2023, a premiação homenageou a carreira e a vida do ex-jogador e atual comentarista e analista esportivo Walter Casagrande, líder do movimento Democracia Corintiana, ao lado dos ex-atletas Sócrates e Wladimir, ocorrido há 40 anos, iniciado em 1982, com fim em 1984.

O momento contou com 17 homenageados e premiados (parte escolhida por votação). Entre eles, Marcelo Paz, dirigente do Fortaleza, o atacante Ciel, do Ferroviário, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (União Brasil). Organizador do evento, Sérgio Ponte comentou, à época, a importância de homenagear figuras relevantes do Ceará e do Brasil, além de ressaltar o benefício da premiação para o esporte cearense.

"O evento tem uma importância muito grande, é o mais longevo da história socioesportivo do Brasil. Serve para engrandecer o esporte do Estado do Ceará. A nossa responsabilidade aumenta a cada dia", disse Sérgio Ponte.

A homenagem para Casagrande aconteceu, de acordo com Sérgio Ponte, como valorização da história do ex-atleta, que atuou em grandes clubes do Brasil, com passagem pela seleção brasileira, mas principalmente pelas suas contribuições no futebol, na política e para o país.

Alan Neto é inspiração para Sérgio: "Me ensinou a ser gente, profissional de imprensa e correto"

Sérgio Ponte apresenta As Frias do Sérgio todo sábado, das 18 horas às 20 horas, na Rádio O POVO CBN, mas tem sua principal lembrança profissional no tempo de Trem Bala, ao lado do irmão de sangue e parceiro de vida. A relação do "Bi Bola de Ouro" com Alan Neto foi marcante. Quando se despediu do irmão no velório do dia 4 de abril, Sérgio relembrou as boas histórias ao O POVO e enfatizou: “Ele foi meu grande parceiro”.

"O que eu sou hoje, não apenas profissionalmente, mas em termos de vida, eu devo a ele. Tudo [...] Nos meus 15 ou 16 anos, estudante do Liceu, fomos fazer uma matéria com o Pelé lá na Beira Mar. O Santos estava aqui. Foi uma foto histórica, ele conversando com o Pelé e eu acompanhando com a farda do Liceu. Todas as grandes coberturas do Alan, eu sempre estava do lado dele. Imitando-o e aprendendo [...] Me ensinou a ser gente, profissional de imprensa e correto", conta.