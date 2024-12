Prêmio Gandhi: jornalistas do O POVO conquistam cinco colocações

Foto: Thays Maria Salles/O POVO CAMILA Magalhães, Larissa Viegas e Aurélio Alves foram vencedores na premiação

Jornalistas do O POVO conquistaram cinco premiações em três categorias na edição de 2024 do Prêmio Gandhi de Comunicação, promovido pela Agência da Boa Notícia. A solenidade de entrega das premiações foi realizada nesta quarta-feira, 11.

Na categoria profissional de jornalismo impresso e digital, o especial Retratos do Bolsa Família, do repórter Samuel Pimentel, recebeu o primeiro lugar.

Já o segundo lugar da categoria foi conquistado pelas jornalistas Larissa Viegas e Carol Kossling, com reportagem sobre Adoção de crianças e adolescentes no Ceará.

O trabalho “Caminhos de Esperança: a promoção da cultura de paz no Grande Pirambu”, da jornalista Camila Magalhães, foi escolhido para o segundo lugar na categoria radiojornalismo.

Já na categoria fotojornalismo, os repórteres Aurélio Alves e Francisco Fontenele receberam o primeiro e o terceiro lugar, respectivamente, na premiação.

Dentre as categorias Universitárias, a estudante do Centro Universitário Estácio do Ceará e produtora da rádio O POVO CBN, Mariana Rebouças, em dupla com Mirella Mirla, receberam o primeiro lugar na categoria impresso estudantil.

Prêmio Gandhi de Comunicação

O prêmio destaca trabalhos que tratam da temática da cultura de paz, divulgando ações indutoras do desenvolvimento humano como instrumento da harmonia social.

São premiadas reportagens em texto, rádio, foto e telejornalismo. Além disso, produtos de comunicação interna e produtores de conteúdos online são agraciados com o prêmio.

Os vencedores das categorias profissionais foram contemplados com R$ 4 mil e os ganhadores das categorias universitárias receberam R$ 2 mil.