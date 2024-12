Elmano oficializa nomeação de Onélia Santana para cargo de conselheira do TCE

Foto: FERNANDA BARROS NOME de Onélia Santana para o TCE é oficializado pelo governador

O governador Elmano de Freitas (PT) oficializou o nome de Onélia Santana para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). A agora ex-titular da Secretaria da Proteção Social e esposa do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), assume função vitalícia no órgão. Ação foi publicada no Diário Oficial nessa segunda-feira, 16.

“O governador do Estado do Ceará, no exercício de suas atribuições constitucionais (...) resolve nomear a senhora Onélia Maria Moreira Leite de Santana para ocupar o cargo de Conselheiro da Corte de Contas Estadual, com todos os direitos, prerrogativas e deveres a ele pertinentes, em estrita obediência à legislação vigente”, consta no texto do decreto.

A ex-secretária passará a ocupar vaga que está disponível desde o falecimento do conselheiro Alexandre Figueiredo, aos 66 anos, em junho deste ano. Ainda segundo o decreto, Onélia deixa oficialmente o cargo de secretária do governo estadual a partir desta terça-feira, 17.

O caminho da indicação de Onélia ao cargo gerou forte repercussão entre a oposição. Em sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) na última sexta-feira, 13, que aprovou o nome dela para a corte, “bate-boca” e intrigas marcaram o momento. Na votação, 36 deputados votaram “sim”, cinco “não” e outros cinco estavam ausentes.

No dia anterior, quinta-feira, 12, o requerimento de indicação de Onélia Santana foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alece, após sabatina realizada por deputados estaduais.

Aliados da base do governo, por outro lado, apontaram a sua indicação como um “nome técnico”, como no caso do deputado estadual De Assis Diniz (PT). "É um nome técnico, preparado, com conhecimento, com habilidade. Por onde passou, brilhou, por onde passou, fez entregas. Agora, no seu papel de fiscalizar com as competências e com as habilidades, vai fazer com que a gente tenha esse senso de responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo", disse ao O POVO.

Quem é Onélia Santana

Agora ex-secretária do governo Elmano, Onélia Santana é natural de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza. Em sua trajetória acadêmica, graduou-se em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Regional do Cariri (Urca), além de ter cursado Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Unichristus.

Onélia também tem MBA em Gestão Pública pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC-SP. É ainda formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância pela Universidade de Harvard e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância na Insper-SP.

O que faz o TCE

O Tribunal de Contas estadual fiscaliza os recursos estaduais e municipais, verificando gastos e acompanhando se os recursos financeiros estão sendo aplicados de forma correta, com o objetivo de evitar episódios de corrupção nas contas públicas. A vaga é vitalícia, com salário de R$ 39,7 mil. A Corte de conselheiros é composta por sete membros, responsáveis por supervisionar os gastos do Governo do Estado e seus municípios.