Cineteatro São Luiz ficará fechado até fevereiro; veja como será programação

Foto: Divulgação / Guilherme Silva Cineteatro São Luiz suspende funcionamento por cerca de dois meses para manutenção e restauro

O Cineteatro São Luiz ficará fechado a partir desta segunda-feira, 23, até a 2ª quinzena de fevereiro de 2025 para realizar ações de conservação e restauro do patrimônio. A manutenção ocorre em parceria com a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho e contempla a sala de cinema, portas, pisos, paredes e ar-condicionado.

Os reparos no equipamento ocorrem com a aproximação de datas especiais para o Cineteatro São Luiz em 2025: 67 anos de inauguração e 10 anos de reabertura.

“Para comemorar de cara nova, ficaremos até a 2ª quinzena de fevereiro, arrumando a casa, com ações de manutenção, conservação e restauro, para recebê-los da melhor forma”, diz o comunicado sobre a intervenção.

Áreas internas e externas do prédio receberão as ações de manutenção, como as portas de entrada e o piso de mármore no mesmo espaço.

A sala de cinema e espetáculos "Luiz Severiano Ribeiro", uma das principais ambientações, receberá reparos no ar-condicionado e também passará por restauros nas paredes laterais, as quais têm elementos em baixo e alto-relevo, coloridos e decorativos e que realizam função acústica, além de estrutural.

Cineteatro São Luiz: como fica a programação

Mesmo com a suspensão do funcionamento dos espaços internos, entre janeiro e fevereiro o equipamento, gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM), disponibilizará atividades no seu entorno: na Praça do Ferreira, no Centro.

Além de oferecer a programação presencial na praça, o Cineteatro São Luiz informou, por meio das redes sociais, que será oferecida uma “vasta programação virtual” no canal do YouTube do equipamento.

Reparos que serão realizados no Cineteatro São Luiz: