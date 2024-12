Pré-Carnaval: o primeiro grito abre temporada

Foto: Ribamar Neto/Divulgação Luxo da Aldeia abre temporada de Pré

Neste sábado, 28, o bloco Luxo da Aldeia fez um show no Esquina Brasil anunciado como o "esquenta do pré-Carnaval". Ou seja, foi aberta a pré-temporada do Pré-Carnaval - ou "pré-pré-Carnaval", se preferirem.

Papai Noel ainda deve estar abastecendo para voltar ao Polo Norte e 2025 ainda está aqui, mas já é grande a ansiedade para a chegada do Carnaval.

Ou melhor, para a chegada do Pré-Carnaval, que aqui parece ser mais quente (no sentido figurado e literal) que o Carnaval. Essa festa não precisa de grandes palcos, mega atrações, muita produção.

Uma fantasia improvisada, uma caixa JBL e um fardo de qualquer alterador de consciência já são suficientes para atrair amigos e fazer um bloco de última hora na calçada de casa. No lugar daqueles parcos cinco dias de Momo, o Pré começa em dezembro, segue até fevereiro, faz um intervalo e já retorna para mais uns fins de semana após o Carnaval.

As praças ficam cheias, o povo ocupa as ruas, pequenos e grandes blocos fazem uma festa que deixa Fortaleza muito mais feliz. E esse é um ponto muito especial: a brincadeira é em Fortaleza, cidade que luta para perder a fama de "não ter Carnaval". Não sei se algum dia a Capital vai perder essa fama, mas o Pré-Carnaval ela já garantiu que tem, é maravilhoso e, na minha opinião, já está demorando para chegar.

