Polícia Militar do Ceará recebe 108 motos para apoio logístico

O Governo do Ceará entregou, na noite desta quinta-feira, 2, um total de 108 motos para a Polícia Militar do Estado (PMCE). A cerimônia de entrega ocorreu no bairro Parangaba, em Fortaleza. Veículos devem dar apoio logístico a corporação na Capital e em Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF).

Estiveram presentes no evento o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e o comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo.

"A moto é um instrumento muito importante, porque facilita o trabalho da polícia de poder perseguir e prender aquele que tenha praticado ou que seja suspeito de ter praticado um crime. Então aqui é mais um investimento para o fortalecimento da Polícia Militar do Ceará, que devemos continuar e crescer esse investimento nas nossas forças de segurança", destacou Elmano na ocasião.

Ainda de acordo com o governador, os veículos contaram com investimento de R$ 7,4 milhões. Serão contemplados com as entregas o Policiamento Ostensivo Geral (POG), o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Batalhão da Polícia Rodoviário Estadual (BPRE).

"Com essas, já são mais de 200 motos, chegando a 750 viaturas entregues para as Forças de Segurança do Ceará. O nosso planejamento é chegar a 1.500. Isso combinado com os concursos para a Polícia Militar e Polícia Civil. Nas próximas semanas, os editais vão ser lançados", garantiu ainda Elmano.

Conforme o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, os veículos entregues hoje vão substituir motos mais antigas e ajudar a polícia a atuar com mais velocidade.

O secretário falou ainda sobre a pretensão de estabelecer metas de redução de crimes, por meio de um sistema de "gestão por resultados". Sá, no entanto, não deu mais detalhes de quando implementaria a metodologia, que chegou a ser planejada para ser executada até o fim de 2024.

"A gente tem conversado muito com as forças de segurança, com as vinculadas, e ter um método, ter um foco, metodologia de reunião, de plano de ação integrado, de avaliação, meritocracia, reconhecimento de quem está indo muito bem, que possa progredir na carreira, assumir novos comandos. Isso é sempre muito bom. Então, a gente pretende, sim, caminhar para trabalhar com gestão por resultado", frisou.