Mesmo após incêndio, projeto 4 Varas terá atendimentos a partir desta segunda

Foto: Reprodução/Mismec IINCÊNDIO em oca do Projeto 4 Varas destruiu teto

Mesmo após o incêndio que atingiu uma das Ocas de Acolhimento do Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária (Mismec) 4 Varas, durante o Réveillon 2025, o projeto continuará com suas atividades a partir de hoje. Localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, o empreendimento funciona como um centro de Terapia Comunitária Integrativa.

No entanto, conforme explicou Adalberto Barreto, fundador do Mismec, o atendimento será reduzido, visto que a tragédia acometeu uma das quatro ocas. "Se atendíamos seis mil pessoas por mês, acho que vai haver uma redução de mais ou menos mil."

O incêndio, que ocorreu no dia 1º de janeiro, destruiu completamente o espaço terapêutico que atende diariamente entre 60 a 150 pessoas. O prejuízo estimado é de R$ 450 mil.

A comunidade local, junto aos Bombeiros, conseguiram evitar que as chamas se espalhassem para outras estruturas. Apesar disso, a perda da Oca impacta significativamente o atendimento, que já havia sido reduzido devido à falta de apoio financeiro da Prefeitura de Fortaleza.

Nesse sentido, Adalberto Barreto informou que a nova gestão, por meio do secretário da regional 1, Antonio Alves Filho, realizou a visita ao local na última quinta-feira, 2, e está buscando apoio para mobilizar parlamentares e buscar recursos por meio de emendas.

"Eles já estão informados, querendo ajudar... Nós estamos só aguardando. Só que a gente não vai ficar esperando só pelo poder público. Lançamos uma campanha, aqui no Ceará, pedindo à comunidade que quem quiser ajudar participe. Tem gente mandando R$ 100, R$ 500, R$ 300. Cada um está ajudando como pode."

Incêndio 4 Varas: falta de recursos ameaça prejudica reconstrução

Atualmente, o Mismec sobrevive com o apoio do Governo do Estado, que financia dez dos 32 profissionais, além de doações da comunidade e da venda de livros do fundador Adalberto Barreto.

Para a reconstrução da Oca foi disponibilizado uma chave Pix para doações. Além disso, a equipe pede ajuda voluntária de técnicos em construção para retirar os escombros e evitar acidentes na área, que está localizada próxima a uma passarela movimentada.

A previsão para a reconstrução completa do espaço é de R$ 2,8 milhões, mas a prioridade atual é arrecadar o necessário para refazer a estrutura principal.

Para Adalberto Barreto, o projeto tem uma importância imensa, devido ao atual aumento de sofrimento psíquico como estresse e transtornos psicológicos. "Depois da Covid, o sofrimento se intensificou. As pessoas ficaram mais deprimidas. A demanda aumentou, mas os recursos não", reforça.

"O que acontece de ruim pode ser para melhorar. Você vê que o fogo destruiu o material, mas acho que, simbolicamente, o fogo ilumina. Ao mesmo tempo, a mensagem é que o teto representa a proteção da casa contra os intempéries. Então, simbolicamente, a saúde mental do Ceará, especialmente em Fortaleza, está péssima", reflete.

Serviço

Para ajudar

PIX: 00.804.975/0001-72

Banco do Brasil - Agência: 3469-0. Conta Corrente: 4173-4. MISMEC