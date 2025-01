O POVO fecha parceria com BBC Brasil

Foto: BBC World Service O Grupo de Comunicação O POVO inicia colaboração com a BBC Brasil em 2025

A subsidiária da British Broadcasting Corporation (BBC) no Brasil, responsável pela divulgação de produções em língua portuguesa, inicia a sua primeira parceria na região Nordeste com o Grupo de Comunicação O POVO.

A colaboração permite que o conteúdo da BBC News Brasil seja compartilhado pelo veículo de comunicação cearense. De origem britânica, a provedora de notícias possui redações em Londres e São Paulo e mais de 200 repórteres internacionais.

"A parceria é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos da audiência do Nordeste por meio de um jornal que tem história e também uma tradição de inovação", reflete Flávia Marreiro, editora-executiva da BBC News Brasil em São Paulo. "É estratégico estarmos com essa nova vitrine na quarta maior capital do Brasil".

Diretor de Jornalismo do O POVO, Erick Guimarães destaca a satisfação de anunciar a parceria na data que marca os 97 anos de fundação do jornal, em 7 de janeiro de 1928. "O POVO está sempre buscando inovar e oferecer o melhor conteúdo aos seus leitores. E essa parceria nos permite disponibilizar um material jornalístico de muita credibilidade, como é o da BBC Brasil", diz.

O serviço de notícias da BBC vem atuando em solo brasileiro (com o uso da língua portuguesa) desde o dia 14 de março de 1938, quando divulgou um informe sobre o paradeiro de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. “O senhor Hitler entrou hoje à noite em Viena”, declarou o jornalista Manuel Braune, conhecido como Aimberê, na transmissão de rádio.

BBC: conheça origem do serviço de notícias

A primeira transmissão de rádio da BBC ocorreu em 14 de novembro de 1922, no estúdio 2LO, em Londres. Já em 1925, o primeiro transmissor de rádio de longa distância foi inaugurado, trazendo a audiência total ao alcance de 94% da população, segundo a companhia.

A BBC também destaca a sua atuação como a primeira emissora do mundo a fornecer um serviço regular de televisão em "alta definição", no ano de 1936. Seis meses depois, as câmeras saíram do estúdio para seu primeiro evento ao ar livre: a coroação do rei George VI.

A estreia do serviço de notícias em português aconteceu em 1938, no período da Segunda Guerra Mundial, com anúncio do locutor Manuel Braune, o Aimberê.