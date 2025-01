Resultado Brasil x Colômbia na Kings League: veja quem foi campeão

Foto: Twitter @Kings_LeagueBR BRASIL é campeão da Kings League 2025

A final da Copa do Mundo da Kings League foi realizada neste domingo, 12, no Allianz Stadium, em Turim (Itália) e teve título nacional. O Brasil venceu a Colômbia por 6 a 2, com show do craque e artilheiro do Mundial, Kelvin Oliveira, e levantaram a primeira taça da competição.

No primeiro tempo, a seleção brasileira teve dificuldade de abrir a retranca colombiana. Já quando o jogo era 7 contra 7, o craque Kelvin Oliveira abriu o placar para Brasil. No lance final da etapa inicial, porém, a Colômbia igualou, com Angellot Caro.

Já na segunda etapa, a Colômbia começou já utilizando o pênalti do presidente. Barata se esticou e até encostou na bola, mas Pelicanger marcou. Atrás no placar, o Brasil queria igualar antes da batida do seu próprio "pênalti de graça".

E assim foi. O craque Kelvin recebeu a bola, driblou o ótimo goleiro Camilo Mena e marcou. Minutos depois, ele foi escolhido para substituir os presidentes e bater um shoot-out. Com categoria, ele tirou o arqueiro da jogada e marcou.

Vendo o crescimento do Brasil, a Colômbia usou sua carta secreta e deixou Kelvin quatro minutos fora de quadra. Mesmo com um a mais, porém, os sul-americanos pouco assustaram. E quando K9 voltou para o jogo, a carta secreta brasileira foi ativada: um pênalti.

Kelvin não desperdiçou, e o Brasil entrou nos dois minutos finais — quando os gols valem o dobro — com 4 a 2. O placar final veio dos pés de K9, que aproveitou o desespero colombiano e, do meio da quadra, jogou por entre as traves, sem goleiro.

Kelvin é o craque e artilheiro da competição

Em cinco partidas realizadas, Kelvin fez 20 gols. O vice-artilheiro da competição, o marroquino Louah, terminou a Kings League World Cup com 9.

O jogador marcou gols de todos os modos possíveis. Pé esquerdo, pé direito, pênalti, shoot-out. Terminou com a taça de artilheiro e craque do torneio.



Kings League Final: Kelvin contra Camilo Mena

Conforme previsto a final foi um verdadeiro confronto entre centroavante e goleiro. Melhor pro Brasil, que tem o melhor jogador da categoria. Kelvin marcou mais gol que a maioria das equipes na competição.

Camilo Mena não saiu de mãos abanando e foi escolhido o melhor goleiro da competição.