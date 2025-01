Beneficiários do Bolsa Família têm até sexta, 24, para cumprir exigências de saúde

Foto: Roberta Aline / MDS Caso as condicionalidades não sejam realizadas benefício pode ser bloqueado

O prazo para o cumprimento das condicionalidades de saúde das famílias inscritas no Programa Bolsa Família em 2024 foi prorrogado até esta sexta-feira, 24. O período anterior acabava no dia 16 de janeiro.

Cerca de 31% dos beneficiários de Fortaleza ainda precisam realizar o acompanhamento, que pode ser feito em qualquer um dos 134 postos de saúde da Capital. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 7h as 19h.

Quem precisa fazer a atualização no Bolsa Família?

Vale lembrar que só devem comparecer aos postos usuários do programa que tenham na família crianças menores de 7 anos, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos), gestantes e lactantes.

Para a regularização é necessário apresentar cartão da condicionalidade, caderneta de vacinação da criança, Número de Identificação Social (NIS) e, caso possua, o cartão da gestante.

Dentre os procedimentos realizados estão, segundo o MS: o acompanhamento nutricional de crianças com até sete anos incompletos, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e a realização de pré-natal das gestantes.

O anúncio da mudança na data foi realizado pelo Ministério da Saúde (MS), que informou que das cerca de 548 mil pessoas que devem fazer esse procedimento na Capital, 373 mil já o fizeram.

De acordo com a coordenadora das redes de atenção primária e psicossocial de Fortaleza, Renata Mota, essa prorrogação é mais uma oportunidade para quem não realizou o acompanhamento.

“Queremos reforçar a importância de os beneficiários do Programa Bolsa Família comparecerem aos nossos postos de saúde até o dia 24 de janeiro para realizar a atualização das condicionalidades de saúde, contamos com a colaboração de todos para alcançar a totalidade do público-alvo”, destaca.

Além disso, conforme informado pelo órgão, as condicionalidades de saúde são um compromisso assumido pelas famílias que recebem o Bolsa Família, desta forma, caso ele não seja feito, o benefício recebido pode ser bloqueado, e, posteriormente, cancelado.

