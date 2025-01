Atrações do ciclo carnavalesco de Fortaleza são divulgadas

Foto: Fernanda Barrros/reprodução/ Instagram (@jorgearagao) Solange Almeida e Jorge Aragão estão confirmados no Pré-Carnaval de Fortaleza

A folia carnavalesca na Capital já tem data de início. As atrações do ciclo carnavalesco de 2025 foram anunciadas pela Prefeitura de Fortaleza ontem, 23, em solenidade no Paço Municipal com participação do prefeito Evandro Leitão (PT) e da secretária de Cultura. Helena Barbosa.

Os shows de abertura do Pré-Carnaval foram divulgados. Na sexta-feira, 31 de janeiro, Jorge Aragão se apresenta na Praça do Ferreira com Luxo da Aldeia. No sábado, 1º, Solange Almeida se apresenta no bairro Conjunto Ceará, enquanto Mart'nália faz show na Praia de Iracema. Os horários ainda vão ser confirmados.

O show do ciclo carnavalesco de 2025 também reúne nomes como Mariana Aydar, Marcelo D2 e Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador. No Carnaval, destaque para Margareth Menezes, Xamã, Nação Zumbi, Don L, Gaby Amarantos, Ednardo e Magníficos.

A programação será distribuída nas 12 regionais da capital cearense, com um bairro escolhido como ponto principal em cada uma. O circuito terá apresentações de blocos de rua, maracatus e agremiações carnavalescas divididas em 20 polos, a exemplo do Benfica, Mercado dos Pinhões e Polo de Lazer do Conjunto Ceará.

“O que queremos verdadeiramente é chegar no maior número de pessoas e alcançar o máximo de bairros de Fortaleza. Nosso objetivo primordial é albergar o maior número de pessoas que possa fazer parte desse momento de celebração”, destaca Evandro Leitão.

Além da iniciativa de descentralização, artistas cearenses também serão contemplados como atrações do Ciclo Carnavalesco, a escolha dos músicos participantes está sendo feita através de edital.

De acordo com a secretária de Cultura, a programação de Pré-Carnaval deve ser efetivada em todos polos festivos a partir do segundo final de semana de fevereiro. As atrações locais ainda não foram divulgadas.

Carnaval 2025: Ednardo é homenageado

Em 2025, o homenageado será o cantor Ednardo, um dos principais nomes da música cearense e compositor de canções como "Pavão Mysterioso" e "Terral". "Um ícone da nossa cultura, da nossa música, um grande cantor e uma pessoa extremamente querida", reforçou o prefeito Evandro Leitão (PT).

Segundo o gestor, a justificativa da escolha também celebra os 80 anos do cantor, assim como o seu destaque e influência para a música cearense. Além a efeméride. O ano também marca os 50 anos do álbum “O Romance do Pavão Mysteriozo", primeiro disco solo do cantor. (Colaborou

Bianca Raynara, especial para O POVO)

Pré-Carnaval 2025: veja programação de abertura

Sexta-feira, 31 de janeiro

. Jorge Aragão

. Luxo da Aldeia

Sábado, 1º de fevereiro

. Solange Almeida

Domingo, 2 de fevereiro

. Mart'nália com Blocos Camaleões da Vila, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Unidos da Cachorra

Pré-Carnaval 2025: confira polos em Fortaleza

7 a 9 de fevereiro

. Praça do Ferreira

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Praia de Iracema

. Benfica

. Praça do Mirante

. Polo de Lazer da Sgt. Hermínio

. Praça da Lagoa de Messejana

. Passeio Público

. Raimundo do Queijo

14 a 16 de fevereiro

. Praça do Ferreira

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Praia de Iracema

. Benfica

. Vila do Mar

. Praça Santa Cecília

. Praça Cidade 2000

. Passeio Público

. Raimundo do Queijo

21 a 23 de fevereiro

. Praça do Ferreira

. Mercado dos Pinhões

. Mocinha

. Praia de Iracema

. Benfica

. Praça do Cuca José Walter

. Praça do Conj. Palmeiras

. Polo de Lazer do Conj. Esperança

. Passeio Público

. Raimundo do Queijo

. Mercado da Aerolândia