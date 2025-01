Cinco linhas de ônibus têm rotas alteradas por causa de buracos em ruas na Parangaba

Foto: Samuel Setubal Apesar dos buracos no asfalto que dificultam a passagem dos ônibus, não há cones ou algo que impeça o trânsito das linhas no cruzamento entre as ruas Equador e Galileu

O Centro de Controle Operacional do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) comunicou nesta segunda-feira, 27, que cinco linhas de ônibus foram desviadas da rota em razão das más condições da via no cruzamento das ruas Equador e Galileu, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Apesar dos buracos no asfalto que dificultam a passagem dos ônibus no local, não há cones ou algo que impeça o trânsito no cruzamento, que ainda tem fluxo de coletivos.

Com os desvios sinalizados pelo Sindiônibus, as linhas estão autorizadas a realizar desvios no sentido bairro/Parangaba/Siqueira:

099 - Siqueira/Barão de Studart/Mucuripe



403 - Parangaba/Expedicionários/ Centro



405 - Parque dois irmãos/Expedicionários/Centro



406 - Planalto Ayrton Senna/ Expedicionários/ Centro



407 - José Walter/Expedicionários/Centro

Para fazer o desvio do trajeto, os ônibus dessas linhas devem seguir pela rua Equador até a rua Cônego Lima Sucupira e retornar à linha normal pela rua Governador João Carlos.

O Sindiônibus também informou que o serviço será normalizado assim que o trecho for liberado.