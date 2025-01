Coleção Nova Terra Bárbara é lançada no Espaço O POVO

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CEM BRASIL, 28-01-2025: Lançamento da coleção "Terra Bárbara" sobre escritores cearenses no Espaço O Povo. (Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Foi lançada na noite desta terça-feira, 28, a segunda parte da coleção “Nova Terra Bárbara - 25 anos” em um evento que lotou o Espaço O POVO de Cultura e Arte. Coletânea de biografias de personalidades do Ceará publicadas pela Edições Demócrito Rocha (EDR), as novas obras literárias rememoram a vida e trajetória de Alba Valdez, Francisco José de Abreu Matos, Juvenal Galeno, José Alcides Pinto e Suzana de Alencar Guimarães.

Os autores das obras participaram do evento de lançamento e explicaram ao público seus processos de pesquisa e concepção, além de apresentar trechos dos livros e compartilhar curiosidades sobre os biografados.

“Eu conheci a Alba por um dicionário”, recorda Keyle Sâmara, autora de “Alba Valdez - uma transgressora em seu tempo”. Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Keyle conta que o nome de Alba surgiu durante a sua preparação para o mestrado, em meados de 2011, quando surgiu o seu interesse pela escrita feita por mulheres.

“Durante muito tempo, nessa pesquisa, que foram mais de 10 anos, a Alba atraía muito mais as perguntas sobre ‘quem é ela?’, do que as respostas que eu procurava”, diz, ao acrescentar que os escritos que encontrou foram feitos pela própria escritora. “Era uma escrita de memória, como outras mulheres de seu tempo também faziam”, completa.

Professora, romancista, jornalista e primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras (ACL), Alba Valdez (1874-1962) é uma das homenageadas na Coleção Nova Terra Bárbara, juntamente a também escritora Suzana de Alencar Guimarães (em obra escrita por Carmem Débora Barbosa), o poeta Juvenal Galeno (por Raymundo Netto), o farmacologista Francisco José de Abreu Matos (por Mary Anne Bandeira) e o jornalista José Alcides Pinto (escrita por Carlos Vazconcelos).

No evento de lançamento, familiares e parentes do biografados também estiveram presentes e celebraram a memória e os feitos das personalidades homenageadas pela EDR. Filha de Francisco José de Abreu Matos, Aida Matos Montenegro detalhou a importância das publicações para a preservação da trajetória não só de seu pai, mas também dos outros biografados.

“É maravilhosa essa iniciativa do O POVO em fazer essa coleção e ter essa biografia como uma forma de divulgação do trabalho dele, que é um trabalho tão importante quanto ele mesmo”, declara. Ao lado da filha Cristina, a arquiteta acrescenta, ao perfil de Francisco, a vontade que ele tinha em contribuir para a melhoria na saúde da população de baixa renda, pois “precisava devolver ao povo o que o povo tinha dado para ele a vida inteira”.

Onde encontrar a Coleção Nova Terra Bárbara

Livraria da Edições Demócrito Rocha (avenida Aguanambi, 282 - Joaquim Távora)



Site da Edições Demócrito Rocha (https://fdr.org.br/edr/)



Quanto: R$ 25 (cada livro), R$ 99,90 (cinco novos livros) e R$ 200 (coleção completa)

Veja imagens do lançamento