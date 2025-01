Mais R$ 1,6 bilhão devem ser liberados pela Sudene para Transnordestina

Foto: Cley Roque/Marquise Infraestrutura OBRAS da Transnordestina no Ceará têm trabalhos capitaneados pela Marquise Infraestrutura

As liberações de recursos para contratação de novos trechos da Transnordestina devem movimentar mais R$ 1,6 bilhão em 2025. Conforme O POVO apurou, o próximo aporte na obra deve ocorrer entre março e abril.

Vale lembrar que no último dia 2 de janeiro foi liberado uma liberação de R$ 400 milhões junto à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). O valor faz parte de um total de R$ 1 bilhão que foi negociado ainda em 2024 para ser aplicado na obra.

Neste quadrimestre, o montante a ser incluído nas liberações da Sudene para a Transnordestina é de R$ 600 milhões. Até o fim do ano, outra liberação deve ocorrer, de R$ 1 bilhão.

Ordem de serviço assinada prevê aporte de R$ 750 milhões para obras da Transnordestina Crédito: FÁBIO LIMA

A quantidade de recursos devidamente aplicada só deve ser conhecida depois. A liberação dos detalhes ocorre por meio da comprovação física e do Relatório de Desembolso de Execução (RDE).

Nessa segunda-feira, 27, o Governo do Estado, a Transnordestina Logística S.A. (TLSA) e a Marquise Infraestrutura assinaram a ordem de serviço para o Trecho 11 da Transnordestina, ligando Caucaia ao ponto final da ferrovia, no Porto do Pecém.

Na ocasião, as partes não informaram o montante aplicado para o início das obras do trecho, previsto para iniciar em 30 dias.

A liberação de recursos para a continuidade da obra é ponto de interesse do Governo Federal, que quer viabilizar a entrega até o fim de 2026.

Segundo disse ao O POVO o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), os R$ 3,6 bilhões restantes para a conclusão do projeto "serão liberados de forma gradual", mas a contratação dos trechos 8, 9 e 10 dependerá da execução orçamentária.

"A ordem do presidente na reunião ministerial é que não faltem recursos para garantir a conclusão da obra até o fim de 2026", destaca o deputado, revelando que Lula deve vir ao Ceará em breve, provavelmente na ocasião do início da operação parcial.

