Deepseek: uma sacodida na corrida tecnológica

Foto: Nicolas TUCAT/AFP Aplicativo DeepSeek exibido em telefone celular

O poder hoje está nos dados. A inteligência artificial elaborada nos Estados Unidos estava à frente. Trump, ávido pelo poder, sabia de tudo isso e, ainda em 2022, tentou se antecipar.

Lançou pacote bilionário para chips e semicondutores, ao mesmo tempo que impôs sanções contra a China para impedir que seu país, e os outros também, exportasse peças para os chineses, a fim de evitar o desenvolvimento de chips que processassem a IA da maneira como até então vimos empresas como ChatGPT fazendo.

Mas não adiantou. A corrida armamentista e espacial, que virou tecnológica, viu a startup da China DeepSeek sacudir o domínio norte-americano, logo depois de Trump lançar novo pacote após se reeleger. Quando o mundo pensava que era preciso cada vez mais placas, mais computadores, mais energia, mais água e mais dinheiro, veio a IA chinesa e mostrou que dá para fazer tudo por um custo cerca de 17 vezes menor.

Por US$ 6 milhões dava para ter acesso a um processamento de informações tão bom e melhor do que o vendido anteriormente, e com chips e estrutura menor. Foi um alerta e um baque imediato no mercado. A fabricante de chips caros Nvidia despencou de valor.

Juntando todas as outras empresas dos EUA e Europa, não somente as de tecnologia (big techs), como as de energia, a queda abrupta chegou a US$ 1 trilhão. É a IA mais democrática. A Alibaba anunciou que tem tecnologia até melhor que o modelo V3 da DeepSeek.

Para países em desenvolvimento, isso pode ser uma maravilha. Ainda mais para quem investe nesse mercado, como o Ceará, que concentra o segundo maior hub de cabos do mundo, cresce em data center e ainda está correndo para garantir energia com o hub de hidrogênio verde.

Claro que somos muito pequenos, o desafio é grande e há muito para sair do papel. Mas tudo que aconteceu avança os países na colocação que hoje se encontram nessa corrida pelo domínio dos dados.