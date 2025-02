Avenida Domingos Olímpio é interditada devido ao Carnaval; veja rotas

Foto: João Filho Tavares ESTRUTURA começou a ser montada na avenida

As faixas de tráfego situadas junto ao canteiro central da avenida Domingos Olímpio, em Fortaleza, vão passar por uma interdição provisória. Já a partir desta quarta-feira, 12, o trânsito de veículos no local foi bloqueado, viabilizando a montagem das arquibancadas para o desfile de Carnaval que ocorre na área.

De acordo com informações divulgadas pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), até o dia 10 de março, período em que a estrutura deve ser desmontada por completo, todos os motoristas vão poder trafegar na faixa exclusiva de ônibus. Reconfiguração provisória da via não dever alterar o itinerário dos coletivos.

Bloqueio está acontecendo nos dois sentidos da via, no trecho compreendido entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. Ainda conforme orientações dadas pelo órgão, aqueles condutores que desejarem escolher por uma rota alternativa podem trafegar pelas avenidas Duque de Caxias, no sentido Aldeota-Centro, e 13 de Maio, no sentido av. Bezerra de Menezes-Aldeota.

Durante a interdição, a autarquia municipal vai atuar dando suporte a operação. Para isso a instituição vai disponibilizar agentes e orientadores de tráfego que vão disciplinar a circulação da via, "oferecendo suporte operacional necessário à execução dos trabalhos de montagem e auxiliando os condutores".

Domingos Olímpio: polo de Carnaval de Fortaleza

A avenida Domingos Olímpio é um dos polos do Carnaval de Fortaleza. Pelo local desfilam todos os anos vários grupos e agremiações. O foco da festa é o maracatu cearense, ritmo considerado patrimônio imaterial da Cidade, mas há também apresentações de afoxés, escolas de samba, blocos e cordões.

Além da via, o circuito carnavalesco ocorre em diversos outros pontos da Capital. Neste ano de 2025, a Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) já informou a pretensão de descentralizar os pontos de folia, como já tem acontecido nas festas de Pré-Carnaval, levando evento para outras localidades da Cidade e aproximando festividade da população que não tinha facilidade de acesso.