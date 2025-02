Célia Gurgel lança livro de contos que resgata memórias de infância

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO CÉLIA Gurgel lançou livro de contos ontem, 21

Palco de apresentações e eventos das mais diversas linguagens, o Espaço O POVO de Cultura & Arte promoveu nesta sexta-feira, 21, o lançamento de “Tempo Menina”, livro da escritora e pesquisadora cearense Célia Chaves Gurgel do Amaral, publicado pela Edições Demócrito Rocha (EDR).

O momento reuniu amigos e familiares da autora, que acompanharam a apresentação do livro feito por Deglaucy Jorge, gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Com 25 contos, “Tempo Menina” resgata eventos reais e momentos fictícios baseados em situações que realmente aconteceram durante a infância de Célia Gurgel junto aos seus pais e os sete irmãos.

“Quando eu fui escrevendo não pensava em ser um livro, são contos, comecei a escrever as ‘historinhas’ que aconteceram na minha infância, os momentos com a minha família, as brincadeiras com meus irmãos, histórias engraçadas que aconteceram e que eu tenho essas memórias”, explica Célia.

Familiares de Célia Chaves Gurgel participam do lançamento de "Tempo Menina", livro da cearense publicado pela Edições Demócrito Rocha. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza,CE,BR 21-02-25: A Editora Demócrito Rocha lança livro "Tempo menina" da escritora Célia Chaves Gurgel. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Edições Demócrito Rocha lança livro "Tempo menina", da escritora Célia Chaves Gurgel. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

A produção literária atravessa situações que transitaram entre Fortaleza e o Sítio Nirvana, propriedade da família de Célia no interior do Estado. “[Escrever] foi uma maneira que encontrei de lembrar – é quase uma experiência terapêutica – do que aconteceu na infância e que, de alguma maneira, acaba influenciando a gente”, afirma.

Célia Gurgel cita um dos capítulos que a mais “emocionou ao escrever” foi o que recorda as brincadeiras junto aos irmãos no sítio da família.

“Papai sempre nos levava por lá aos fins de semana, quando estávamos de férias, nos feriados de Carnaval, São João… Então, essas lembranças, eu conto por terem me marcado bastante”, argumenta, citando que o contato com a natureza, “a luz do luar e o canto dos pássaros” eram muito presentes e marcaram boa parte de seus anos quando criança.

No evento, Célia aproveitou para narrar um dos capítulos em que rememora uma lembrança da presença da Ditadura Militar, até então desconhecida para ela e seus irmãos, mas temida e que inquietava seu pai. “Tem essas histórias que eu conto de momentos bem agradáveis, mas também há momentos constrangedores que presenciei”.

Escritora Célia Chaves Gurgel e seu esposo, o também escritor Roberto Smith, no lançamento de "Tempo Menina", da Edições Demócrito Rocha. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Edições Demócrito Rocha lança livro "Tempo menina", da escritora Célia Chaves Gurgel. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Familiares de Célia Chaves Gurgel participam do lançamento de "Tempo Menina", livro da cearense publicado pela Edições Demócrito Rocha. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO Edições Demócrito Rocha lança livro "Tempo menina", da escritora Célia Chaves Gurgel. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO) Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Sentado na primeira fileira, Roberto Smith, marido de Célia e autor de “Contos de Estranhamento”, também lançado pela EDR, fala com orgulho sobre a obra da esposa. “Foi uma experiência incrível acompanhar a escrita dela. Foi uma travessia acompanhada conto por conto nas diversas versões. Me sinto muito orgulhoso e feliz por compactuar com isso, desde o tempo de ‘gestação’ até a publicação em si. Isso torna, para mim, o livro ainda mais encantador”, diz.

“Tempo Menina” pode ser adquirido on-line no site da Edições Demócrito Rocha e presencialmente no Espaço O POVO de Cultura & Arte, com valor de R$ 39.

Livro “Tempo Menina”