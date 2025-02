Lar Torres de Melo recebe edição especial de circo itinerante

Foto: Samuel Setubal Circo Celestia leva apresentação especial para os residentes do Lar Torres de Melo

Aproximadamente 81 moradores do Lar Torres de Melo, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, puderam aproveitar um espetáculo circense na manhã desta segunda-feira, 24. A casa é uma das mais importantes instituições de acolhimento para a terceira idade no Ceará, oferecendo assistência e cuidado.

Circo Celestia, responsável por levar as apresentações para a terceira idade que reside no local, contou com uma equipe de 10 pessoas, incluindo trapezistas, contorcionistas, bailarinos, acrobatas, pendulistas, malabaristas e palhaço.

Karine Holanda, assistente social do Lar, conta que os institucionalizados se animaram e que haviam pedido a atração. “Algumas pessoas idosas têm limites físicos e mentais, que dificulta a ida. É muito gratificante que haja a iniciativa das produções”, conta. Atendem cerca de 200 pessoas da terceira idade, onde 100 estão acamadas, dificultando a locomoção para prestigiar o evento.

Dmitry Astor, acrobata e diretor artístico e de maquiagem do Celestia, enumera e celebra as passagens pela Associação Peter Pan e no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) em janeiro deste ano: “A diferença é que se tem um contato mais próximo do elenco e dos artistas. Também se vê um show diferente sem luzes e cenário por acontecer uma magia. Você enxerga a pessoa real e de perto. Então, sente a energia mais forte”.

Bastante abordado pelos residentes, o palhaço Airon, 45, veio do Recife (PE) para alegrar a turma. De acordo com o pernambucano, a iniciativa é emocionante por conhecer e divertir quem precisa. Segundo o animador, o circo tem previsão de continuar as atividades em Fortaleza até abril deste ano. "O palhaço é a alma do circo, a alegria e a magia. Quando o adulto vai, ele esquece os problemas do dia a dia e volta a ser criança", pensa. O profissional se inspirou no pai mágico para dar os primeiros passos na carreira ainda com oito anos de idade. A expressão artística o fez conhecer a Suíça, Itália, França, Peru e Chile.

O público

Manoel Alves, 75, mora desde 21 de dezembro de 2021 na unidade. O septuagenário ingressou no contexto da pandemia da covid-19 por ter desenvolvido princípio de depressão, atualmente estabilizado.

“Aqui a gente não tem tempo nem de sentir fome. Tem piscina, fisioterapia, salão de jogos — com sinuca, baralho, dominó e dama — área aprazível para a gente caminhar. Eu não troco por nada”, diz satisfeito. O técnico de enfermagem aposentado pediu a Deus para o espetáculo começar com um palhaço bem-humorado.

Maria Campos dos Santos, mais conhecida como Marisa, 83, retornou no dia 22 de fevereiro de 2025 para a segunda estadia no Lar. A primeira vez ocorreu em 2015 e durou em torno de dois anos.

“Quando você conhece uma roupa, você tem dificuldade de vestir? Não tem”, responde quando questionada sobre a atual adaptação. A octogenária que usava sombra verde para recepcionar a comitiva de artistas expressa que não entende quem não gosta de palhaço e do clima de risada proporcionado.

À espera da apresentação, Ayrton Nogueira, 80, e Maria Nilza Souza, 95, cantaram a canção "Meu Grito" do cantor Agnaldo Timóteo. Empolgados para o número, se distraíam falando das músicas preferidas que iam desde Roberto Carlos a Roberta Miranda.

Pós-graduado em contabilidade, o idoso mora há quatro anos no Lar, já a nonagenária, vive 15 anos. "Sou velha, mas não gosto de estar morrendo no canto", exprime Maria Nilza.

Circo Celestia

A estrutura do Circo Celestia - montada em frente ao Centro de Eventos do Ceará - envolve mais de 200 profissionais e 40 carretas, responsáveis por transportar 800 toneladas de equipamentos, incluindo uma tenda climatizada com capacidade para acomodar até 1.900 pessoas por sessão.

As apresentações ocorrem de segunda a sexta-feira, às 17h30min e 20h (exceto às quartas-feiras), e aos sábados e domingos, nos horários das 16h, 18h e 20h.