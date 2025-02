Movimentação turística de Fortaleza no Carnaval deve ser 13% maior do que a de 2024

Foto: Samuel Setubal A DEMANDA e a oferta hoteleira na Capital também deverão crescer

Com mais de 184 mil visitantes, o Carnaval de Fortaleza em 2025 deve ser 13% maior do que o do ano anterior. A projeção foi realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) com dados divulgados pelas Secretarias estaduais do setor.

Segundo o informado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), a demanda e a oferta hoteleira na Capital também deverão crescer. A primeira em 12,4%, chegando a 77.660 hospedagens, e a segunda em 1,6%, o que representa um acréscimo de 13.845 no número de unidades habitacionais (UHs).

Considerando os dados estaduais as expectativas também são positivas, já que o faturamento deve crescer em 18,3%, gerando uma renda de R$ 744,2 milhões.

Em relação ao cenário nacional, de acordo com o informado pelo MTur, a movimentação turística durante o período festivo deve ser de 53 milhões de pessoas, montante que representa um acréscimo de 8% em relação a 2025.

No que concerne ao faturamento, as perspectivas também apontam crescimento. Conforme o afirmado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ele deve chegar a R$ 12,03 bilhões. O que, de acordo com o ministério, tornaria esta edição “a mais lucrativa desde 2015”.

“Estamos bastante otimistas com os números para o Carnaval deste ano. Sem dúvida é uma festa que movimenta o turismo, aquece a economia e gera emprego e renda para milhares de famílias. Desde o vendedor da praia, ao empresariado da rede hoteleira do país”, ressaltou o ministro do Turismo, Celso Sabino.



O Mtur também traz destaque a outros estados do Nordeste, inclusive, por exemplo, a Bahia, que deve receber 3,5 milhões de visitantes, e possui uma das capitai mais procuradas do Brasil, e Pernambuco, que é conhecido pelo seu período carnavalesco que se entende por dez dias, e deverá ter uma movimentação turística de mais de 2,3 milhões de foliões.

Na Paraíba, considerando tanto o Carnaval quanto o pré, devem ser mais de 500 mil pessoas festejando, enquanto que no Maranhão a expectativa é que sejam cerca de 4 milhões de indivíduos nas ruas nos três grandes circuitos do Estado.

Agora no Rio de Janeiro, que segundo a Mtur é a "vitrine do País no exterior", ao todo se projeta uma entrada de 8 milhões de visitantes no Estado, o que deve gerar uma movimentação econômica de R$ 5,5 bilhões.

Já em São Paulo, por mais que se projete um número menor de turistas, com 4,5 milhões, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) espera que o faturamento seja de R$ 6,4 bilhões.

6 dicas infalíveis na hora de comprar passagens aéreas | Dei Valor