Calendário de licenciamento para veículos é divulgado pelo Detran; veja datas

Foto: Fco Fontenele Os extratos podem ser emitidos através do aplicativo Meu Detran CE

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) divulgou o calendário de licenciamento de veículos automotores, registrados no Ceará, para o exercício de 2025, de acordo com o número final da placa. Veja mais abaixo a lista completa.

É necessário pagar R$ 180,89 para motocicletas e R$ 211,04 para demais veículos para, assim, ter direito ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) renovado.

Os extratos podem ser emitidos por meio do aplicativo Meu Detran CE, pelo site oficial do órgão de trânsito, na Central de Serviços e, ainda, pelo WhatsApp oficial do órgão (85 3195-2300).

A forma de pagamento pode ser Pix. Também serão encaminhados, através dos Correios, ao domicílio cadastrado de cada proprietário, para fins de pagamento junto a qualquer destas agências:

Bradesco

Banco do Brasil S.A.

Banco Itaú

Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Santander

Caixa Econômica Federal

Lotéricas e demais instituições autorizadas

Vale ressaltar que o não recebimento, via Correios, não o isenta do pagamento da taxa de licenciamento e demais encargos relacionados ao veículo. Isso porque o proprietário do veículo pode se dirigir a qualquer posto de atendimento do Detran, até o vencimento, para emitir o boleto.

Nesse sentido, o órgão destaca que trafegar com o CRLV irregular (vencido) configura infração gravíssima, com 7 pontos no prontuário da CNH do proprietário, multa no valor de R$ 293,47, bem como o recolhimento (remoção) do veículo, em caso de fiscalização.

Além disso, esclarece aos proprietários de veículos automotores que não encaminha nenhum tipo de conteúdo, mensagens ou link referente a boleto, em aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mail.

Por isso, qualquer ação realizada neste sentido configura tentativa de golpe e deve ser denunciada, por meio de boletim de ocorrência (BO), seja de forma física ou eletrônica, junto à Polícia Civil.

Confira o calendário de licenciamento 2025

Placa com final 1 : 10/03

: 10/03 Placa com final 2 : 10/04

: 10/04 Placa com final 3 : 12/05

: 12/05 Placa com final 4 : 10/06

: 10/06 Placa com final 5 : 10/07

: 10/07 Placa com final 6 : 11/08

: 11/08 Placa com final 7 : 10/09

: 10/09 Placa com final 8 : 10/10

: 10/10 Placa com final 9 : 10/11

: 10/11 Placa com final 0: 10/12

Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas | O POVO News

Mais notícias de Economia