STM divulga edital para concurso; remuneração de mais de R$ 14 mil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil As inscrições para o concurso começam na próxima sexta-feira, 7 demarço

O Superior Tribunal Militar (STM) publicou o edital de concurso público referente ao preenchimento de 80 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para os cargos de técnico e analista judiciário da Justiça Militar da União. A remuneração pode chegar a R$ 14.852,66.

O edital foi divulgado nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, no Diário Oficial da União (DOU). As oportunidades são para:

Bagé/RS

Belém/PA

Brasília/DF

Campo Grande/MS

Curitiba/PR

Fortaleza/CE

Juiz de Fora/MG

Manaus/AM

Porto Alegre/RS

Recife/PE

Rio de Janeiro/RJ

Salvador/BA

Santa Maria/RS

São Paulo/SP

Já em relação aos cargos, todos requerem nível superior completo. Confira quais são as especialidades exigidas:



Analista Judiciário

Área: Administrativa



Área: Apoio Especializado - Especialidade: Administração

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Análise de Sistemas

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Comunicação Social

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contabilidade

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação

Área: Judiciária

Técnico Judiciário

Área: Administrativa

Área: Administrativa - Especialidade: Agente da Polícia Judicial

Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contabilidade



No que concerne às vagas, 50 são para a posição de analista judiciário e 30 são para a de técnico judiciário.

Além disso, 5% das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas.

Concurso STM: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso do STM estarão disponíveis a partir das 10h do dia 7 de março e seguem até as 18h do dia 4 de abril.



Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa varia de acordo com o cargo e de ser paga até o dia 30 de abril:

Analista: R$ 120



Técnico: R$ 80



Vale destacar que doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) podem solicitar isenção do valor, o prazo é o mesmo das inscrições.

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas, para todos os cargos, e prova discursiva, apenas para os de analista. A aplicação deve ocorrer no dia 8 de junho.

Veja mais informações no edital.

Confira o cronograma previsto

Período de inscrições e de solicitação de isenção da taxa: 7/3/2025 a 4/4/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 30/4/2025

Divulgação dos locais de prova: 23/5/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 8/6/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 13/6/2025

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os candidatos, e de convocação para o teste de aptidão física, somente para o Cargo 9: 4/7/2025

Divulgação do edital de resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário: 9/7/2025

