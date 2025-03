Morre Mestra Margarida, matriarca da Cultura do Cariri, aos 89 anos

Foto: Jarbas Oliveira/Divulgação MESTRA Margarida do Guerreiro tinha 89 anos

Morreu nesta sexta-feira, 7, a Mestra Margarida Guerreiro, intitulada Matriarca da Cultura do Cariri, aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult-CE), em publicação nas redes sociais.

Nascida em meados de 1935, Maria Margarida da Conceição é natural de Maceió, capital de Alagoas, e chegou ao Ceará aos oito anos. Ainda na adolescência, chegou a liderar seu próprio grupo, formado unicamente por mulheres, iniciando uma tradição de resistência ao domínio dos homens nas atividades de cultura popular.

Nomeada Tesouro Vivo da Cultura do Ceará em 2004, Mestra Margarida foi membro do primeiro grupo de mestres cearenses, sendo pioneira entre os Mestres de Reisado de Juazeiro do Norte, como recorda a nota publicada pela Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Almanaque do Centenário de Juazeiro do Norte. Na foto: Mestre Margarida Guerreiro, mestre da cultura popular especializada em reisado. Foto: Iana Soares, em 03/06/2011 Crédito: Iana Soares

“O Guerreiro é meu passado, presente e futuro”, declarou a Mestra em entrevista ao Vida&Arte, em outubro de 2017. Brincante, rezadeira e cantora, Mestra Margarida foi fundadora do grupo “As Guerreiras de Joana D’Arc”.

A artista se dedicou ao Guerreiro, sequência de cantigas dançadas originadas em Alagoas e semelhante ao Reisado, sendo um dos nomes importantes para a perpetuação das manifestações da cultura popular no Estado.