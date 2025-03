Dom Gregório: quadro com arcebispo de Fortaleza estreia na Rádio O POVO CBN

Foto: Aurelio Alves O NOVO quadro com Dom Gregório passa na Rádio O POVO CBN

Inspirado pelas histórias relatadas durante as homilias do arcebispo de Fortaleza, o quadro “Vou te contar uma historinha, com dom Gregório Paixão” estreia nesta segunda-feira, 10, na Rádio O POVO CBN. A programação acontecerá duas vezes na semana, às segundas e às quartas-feiras.

Os minicontos compartilhados pelo próprio dom Gregório Paixão irão ao ar dentro do programa O POVO da Tarde, apresentado pela jornalista Maisa Vasconcelos, a partir das 14 horas (horário de Brasília). O conteúdo também poderá ser acessado pelas redes sociais da Rádio.

“O ecumenismo da rádio permanece. São reflexões importantes, porque se conectam com a vida real das pessoas em linguagem fácil”, afirma o diretor de Jornalismo da Rádio O POVO CBN, Jocélio Leal, sobre as histórias que se expandem além da religião.

Dom Gregório é conhecido por usar parte do tempo das homilias para compartilhar relatos que oferecem alguma lição, incluindo metáforas para a reflexão dos fiéis. A ação oferece ao arcebispo uma forma moderna e simples de evangelização, aproximando-o do público.

Arcebispo dom Gregório Paixão publica mensagem de Ano Novo a fiéis de Fortaleza | CONFIRA

Conheça o arcebispo de Fortaleza: Dom Gregório Paixão



O arcebispo metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão, foi nomeado para a sua função atual em 11 de outubro de 2023 pelo papa Francisco. A sua Posse Canônica aconteceu meses depois, no dia 15 de dezembro, na Catedral Metropolitana de Fortaleza.

Nascido em Aracaju, na capital do Sergipe, Gregório Ben Lâmed Paixão foi ordenado presbítero em 21 de março de 1993 na cidade de Salvador (BA), segundo informe da Arquidiocese de Fortaleza.

A ordenação episcopal aconteceu em 29 de julho de 2006. Anteriormente, lecionou disciplinas na faculdade São Bento na Bahia, sendo responsável por ministrar cursos ligados às áreas de Antropologia, Sociologia e Teologia em universidades brasileiras.

É autor de publicações internacionais, entre elas “Benedetto. L’Eredità Artística”, publicado na Itália, e “Benediktiner und Kunst in Brasilian. Kultur und Geschichte eines europäischen Erbes”, na Alemanha.

Serviço

“Vou te contar uma historinha, com Dom Gregório Paixão” - Quadro com o arcebispo de Fortaleza