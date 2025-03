Custo da construção civil no Ceará foi o 3º maior do Nordeste

Foto: FÁBIO LIMA O custo da costrução por m² no Ceará aumentou 0,23% em fevereiro

Com alta de 0,23% em fevereiro, o custo da construção, por metro quadrado (m²), no Ceará, foi o terceiro maior do Nordeste, atrás apenas do Maranhão (R$ 1.739,1) e do Piauí (R$ 1.731,51).

O valor chegou a R$ 1.690,73 no Estado. Entretanto, por mais que tenha sido observada alta, o índice foi 1,16 ponto percentual (p.p.) menor do que o registrado em janeiro, que foi de 1,39%.

Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e foram divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a pesquisa, do custo total da construção, R$ 1.039,78 são relativos aos materiais e R$ 650,95 à mão de obra.

No Ceará, no acumulado do ano, o indicador ficou em 1,62%, e nos últimos 12 meses, em 5,11%, resultado menor do que os 5,84% apresentados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Cenário nacional da construção civil

O Sinapi no Brasil apresentou variação de 0,23% em fevereiro, ficando 0,28 p.p. abaixo do índice de janeiro (0,51%).

No acumulado nos últimos 12 meses chegou a 4,39%, resultado pouco acima dos 4,31% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

E o custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.799,82 em janeiro para R$ 1.803,9 em fevereiro, sendo R$ 1.039,82 relativos aos materiais e R$ 764,08 à mão de obra.

O gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, explica que o resultado mensal, que apresentou uma taxa mais baixa do que a observada em janeiro, ocorreu devido a uma “menor participação da parcela da mão de obra”.

Ele destacou que, enquanto a mão de obra passou por uma desaceleração, ficando 0,83 p.p. abaixo da taxa de janeiro, o custo dos materiais registrou uma leve aceleração de 0,01 p.p.

Já no que concerne aos índices regionais, a Região Sudeste ficou com a maior variação regional em fevereiro, 0,31%, e a Centro-Oeste ficou com a menor, 0,16%.



