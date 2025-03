Lucro da Hapvida cresce 170% e alcança R$ 1,83 bilhão em 2024

Foto: Aurélio Alves/O POVO A Hapvida divulgou os dados do balanço do quarto trimestre de 2024.

A operadora de saúde cearense Hapvida teve um crescimento no lucro em 2024. O ganho líquido ajustado aumentou 170,3% e chegou a R$ 1,83 bilhão. No ano anterior, era de R$ 679,4 milhões.

Nos últimos meses de 2024, o lucro foi de R$ 514,7 milhões, quase o dobro de igual período de 2023 (98,8%), quando ficou em R$ 258,9 milhões.

As ações da Hapvida (HAPV3) na bolsa de valores brasileira (B3) estão em queda de 3,10%, a R$ 2,19, na manhã desta quinta-feira, 20, às 10h31min, no primeiro pregão após o balanço.

Hapvida aumentou preço dos planos em 10%, em 2024

O preço médio dos planos de saúde da Hapvida cresceu 10% entre 2023 e 2024, indo de R$ 247,10 para R$ 271,80. O odontológico permaneceu quase estável, de R$ 10 para R$ 10,60.

No comparativo entre o terceiro e quarto trimestres de 2024, o valor aumentou de R$ 276 para R$ 282,80. Já no quarto trimestre de 2023 o montante estava em R$ 256,50.

Os planos odontológicos foram de R$ 10,40 no quarto trimestre de 2023, R$ 10,60 no terceiro trimestre de 2024 e R$ 11,20 no quarto trimestre do ano passado.

Base de clientes do Hapvida cresce no trimestre

A Hapvida tinha cerca de 15,8 milhões de clientes no quarto trimestre de 2024. O número de pessoas com planos de saúde subiu 20 mil em relação ao terceiro trimestre.

Já considerando os planos de saúde e odontológicos juntos, a operadora ganhou 39 mil novos clientes, um crescimento de 0,2% entre o terceiro e o quarto trimestres.

No entanto, ao comparar com o ano anterior, a empresa perdeu 58 mil beneficiários nos planos de saúde e odontológicos, representando uma queda de 0,4%.

O vice-presidente de finanças e relações com investidores da Hapvida, Luccas Adib, destacou que a empresa conquistou mais clientes do que o esperado em 2024.

Hapvida está otimista para 2025

Luccas também está otimista para 2025, com uma visão construtiva, apesar de reconhecer que o primeiro trimestre costuma ser mais desafiador no geral.

Já o diretor-presidente (CEO) da Hapvida, Jorge Pinheiro, afirmou que 2025 será um ano de ajustes e aproveitamento de oportunidades, com a revisão de indicadores da empresa.

Jorge informou que os recursos e esforços estão voltados a uma agenda de investimentos em digitalização, ampliação e qualificação da rede própria, com foco nos clientes.

Processos judiciais são desafios para Hapvida

Os analistas da Genial Investimentos, Guilherme Vianna e Luis Assis, analisaram que os processos judiciais contra a Hapvida seguem como pontos de atenção relevantes.

Eles veem melhora operacional nos resultados do trimestre, mas ainda há incertezas. “Apesar dos avanços operacionais, os desafios com judicialização continuam a gerar preocupações.”

“O aumento dos depósitos judiciais ao longo do ano sinaliza um ambiente ainda desafiador para a empresa, e será essencial entender os próximos passos da gestão em relação a essa questão.”

Outros indicadores do balanço da Hapvida

A receita líquida da Hapvida totalizou R$ 28,95 bilhões em 2024, alta de 5,8% em comparação a 2023, impulsionado pelo crescimento dos planos de saúde e odontológicos.

Já a sinistralidade, que mede a relação entre os gastos da operadora com atendimentos médicos e o que ela arrecada com as mensalidades dos clientes, continuou em queda.

No acumulado do ano, a sinistralidade foi de 69,2%, um avanço significativo em relação aos 71,9% registrados em 2023.

Essa melhora aconteceu devido a medidas como o reajuste dos preços dos planos e um controle mais rígido dos custos médicos, segundo a Genial.

A empresa aumentou sua dívida líquida para R$ 4,53 bilhões, com alavancagem subindo para 1,06 vezes. A alavancagem mede o quanto a empresa usa empréstimos para financiar operações em relação ao lucro.

A Hapvida destacou, também, a inauguração de três novos hospitais já no início de 2025 nas cidades de Fortaleza, Manaus e São Paulo, onde busca crescer.

