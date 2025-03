Novas tecnologias de defesa naval são testadas em operação conjunta de militares em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA TREINAMENTO demonstrou as capacidades da Operação Jeanne d'Arc

Novas tecnologias de defesa naval foram testadas durante a operação Jeanne D´arc 2025, como o Míssil Antinavio de Superfície (Mansup) e a viatura JLTV. Ao todo, 1.200 militares da Marinha do Brasil e da França protagonizaram treinamento de ações de combate e defesa do litoral cearense. A operação foi realizada na tarde desta terça-feira, 25, na Praia Mansa, no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

Um dos equipamentos chegou à Capital na sexta-feira passada, dia 21, após ser transportado pela Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha do Brasil. O armamento Mansup pode atingir até 70 km/h, durante o lançamento.

O comandante de Operações Navais, Cláudio Melo, afirma que, atualmente, há uma produção nacional do equipamento para ser usado no País: "Esse míssil foi desenvolvido no Brasil e hoje já está em um nível de produção praticamente finalizando os últimos protótipos e já em condição de ser produzido. Irá equipar, não apenas as baterias do nosso corpo de fuzileiros navais, mas também a nossa próxima classe de fragatas, são navios escolta, navios que protegem aqueles navios maiores”.

Outra tecnologia testada no exercício militar foi o uso da viatura JLTV, com experiência em ações em outros países.

“Leve e blindada. É uma viatura que foi adquirida recentemente pela Marinha e está dentro de uma das mais modernas desenvolvidas na viatura blindada. Foi desenvolvida pelos Estados Unidos a partir das experiências no Iraque e Afeganistão”, afirma o comandante do 3ª Distrito Naval, Reis Leite.

O treinamento militar entre França e Brasil buscou também fortalecer a parceria estratégica com a região francesa. Cláudio Melo comenta que, diante dos dois locais serem os maiores hubs de cabos submarinos, é possível garantir maior segurança da comunicação marítima por meio dos exercícios entre os países, fortalecendo ações de proteção dos equipamentos.

Segundo ele, os cabos locais estão com infraestrutura crítica, possibilitando afetar o tráfego de comunicações internacionais.

Com a troca de conhecimentos com a França, é possível fortalecer a proteção dos equipamentos. “A ideia é que anualmente nós façamos esse exercício de proteção de cabos submarinos com ações em terra e ações no mar”, disse Cláudio.

Entre os desafios de proteção da costa marítima, os oficiais citaram ainda a pesca ilegal, suspeita de derramamento de óleo, navios navegando em derrotas que concidem com os cabos submarinos, além dos desafios terrrestres.

Entre eles, o impacto de condições climáticas, infraestrutura críticas, segurança de instalações e atividades ilegais nos rios.

O Ceará está na principal rota Brasil-Europa, sendo um caminho escolhido para o tráfico internacional de drogas. Neste ano, mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida nos portos marítimos do Ceará.

Geograficamente bem posicionado com relação aos continentes europeu e africano, as autoridades policiais apontam que o Estado serve como ponto de passagem para grande parte da cocaína traficada para países além do Atlântico.

Durante o treinamento, os militares brasileiros e franceses demonstraram ações de combate e proteção no litoral. Foram utilizados, barcos, viaturas, tanques, aviões e demais equipamentos demonstrando situações de perigo e proteção da região.

O treinamento está entre as ações da operação Jeanne D'arc 2025, que teve início no sábado, 22, e segue até esta quarta-feira, 26, em Fortaleza.



Confira as imagens do treinamento