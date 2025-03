Inscrições do concurso da Polícia Civil do Ceará começam nesta sexta-feira, 28

Foto: Samuel Setubal As vagas são para o cargo de delegado da instituição

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE) para o cargo de delegado começam nesta sexta-feira, 28. A remuneração é de R$ 22.165,53 para uma carga horária de 30 horas semanais.

Ao todo estão sendo ofertadas 100 vagas imediatas e 200 de cadastro reserva. Destas, 225 são de ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 40 para candidatos negros e pardos.

Concurso PCCE: Veja como se inscrever



As inscrições para o concurso da PCCE estão disponíveis até as 18h do dia 11 de abril, e devem ser realizadas no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).



Para concorrer ao cargo, é necessário que o participante tenha diploma de conclusão de ensino superior em Direito, e tenha exercido, no mínimo, três anos de atividade jurídica, ou três anos de efetivo exercício em cargo público de natureza policial em um dos órgãos de segurança pública.

Em relação à taxa, ela é de R$ 300 e deve ser paga até o dia 28 de abril.

Entretanto, vale destacar que doadores de sangue, pessoas que realizaram o ensino médio em escolas públicas, candidatos com deficiência, pessoas cuja família possui renda máxima de dois salários mínimos e hipossuficientes podem solicitar isenção do valor. O prazo começa hoje, 28, e acaba na próxima quinta-feira, 3 de abril.

Já, no que concerne à seleção, ela contará com prova objetiva, provas discursivas, prova oral e prova de títulos. As datas das duas últimas ainda não foram divulgadas. Veja mais informações no edital.

Confira o cronograma previsto

Período de inscrições: 28/3/2025 a 11/4/2025

Período de solicitação de isenção da taxa: 28/3 a 3/4/2025

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 29/4/2025

Divulgação dos locais de prova: 19/5/2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 25/5/2025

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 30/5/2025

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e do resultado provisório na prova discursiva: 18/6/2025

NOVOS CONCURSOS! Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor