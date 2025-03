Fortaleza registra a menor prévia da inflação no País

Foto: Epitácio Moura/ Ceasa-CE O preço da manga foi o que mais aumentou na Grande Fortaleza em março

Com uma alta de 0,34%, a prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) foi a menor do Brasil em março. O resultado é medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Influenciado, principalmente, pelas baixas nos custos relacionados à habitação (-0,33%) e vestuário (-0,31%), o desempenho da região foi 1,3 ponto percentual (p.p.) menor que o registrado nacionalmente (0,64%).

Confira o IPCA de março das 11 localidades incluídas no estudo:

Curitiba: 1,12%



Brasília: 0,78%



Porto Alegre: 0,78%



Rio de Janeiro: 0,63%



Belém: 0,62%



Belo Horizonte: 0,62%



São Paulo: 0,6%



Salvador: 0,58%



Recife: 0,43%



Goiânia: 0,41%



Fortaleza: 0,34%



Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 27 de março, e se referem às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.

No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três apresentaram reduções em suas taxas: habitação (-0,33%), vestuário (-0,31%) e transportes (-0,03%).

Por outro lado, as altas ocorreram em:

Alimentação e bebidas: 1,15%

Saúde e cuidados pessoais: 0,66%

Artigos de residência: 0,42%



Despesas pessoais: 0,29%



Comunicação: 0,21%



Educação: 0,03%



Em alimentação e bebidas e saúde e cuidados, que lideraram as altas do período, as maiores inflações foram observadas nos valores da manga (28,52%), ovos de galinha (12,8%), perfume (3,48%) e produtos para cabelo (1,58%).

Vale lembrar que o aumento do preço do ovo não é algo exclusivo da Grande Fortaleza, nem do Ceará, autossuficiente em sua produção. Ele ocorre devido à crise nos Estados que impulsionou a demanda, tanto local quanto para exportação, do produto.

Confira os produtos que ficaram mais caros na Grande Fortaleza em março:

Manga: 28,52%



Ovo de galinha: 12,8%



Tomate: 11,03%



Café moído: 10,3%



Cebola: 7,37%

Confira os produtos que ficaram mais baratos na Grande Fortaleza em março:

Peixe — salmão: -7,54%



Hospedagem: -7,21%



Farinha de mandioca: -4,92%



Óleo de soja: -4,35%



Seguro voluntário de veículo: -3,75%



Outros dados apresentados pela pesquisa são os do acumulado do ano, ou seja, o 1º trimestre de 2025. Conforme o exposto, nesse recorte o resultado da Capital e da RM também se destacou como o menor do País (1,66%).

O índice foi menor que o nacional (1,99%), com uma diferença de 0,33 p.p.

Entretanto, mesmo com o desempenho melhor que as das outras regiões metropolitanas, no período, somente um dos nove grupos pesquisados registrou redução no índice, o de vestuário (-0,14%).

Já os destaques dentre os avanços da inflação foram educação (5,54%), alimentação e bebidas (3,01%) e artigos de residência (1,44%).

Os outros avanços variaram entre 1,26% em transportes e 0,13% em comunicação.



Cenário nacional

A prévia da inflação do Brasil ficou em 0,64% em março, 0,59 p.p. abaixo de fevereiro, quando variou 1,23%.

Considerando o trimestre, a inflação nacional situou-se em 1,99%, acima da taxa de 1,46% registrada em igual período de 2024.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram altas no mês, com destaque para o grupo alimentação e bebidas, com a maior variação (1,09%), e transportes (0,92%).

Contribuíram para esse resultado as altas do ovo de galinha (19,44%), do tomate (12,57%), do café moído (8,53%) e das frutas (1,96%).

Já no grupo de transportes, os maiores acréscimos vieram dos combustíveis (1,88%), com alta nos preços do óleo diesel (2,77%), do etanol (2,17%), da gasolina (1,83%) e do gás veicular (0,08%).

Regionalmente, todas as áreas tiveram alta em março. A maior variação foi registrada em Curitiba (1,12%). Já o menor resultado ocorreu em Fortaleza (0,34%).



