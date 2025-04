Com 22 mil contratos, programa federal investiu R$ 160 mi no Ceará

Foto: Roberta Aline / MDS Com cerca de 155 mil contratos firmados, o programa é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome Foto: Roberta Aline / MDS

O Ceará já conta com 22 mil contratos de financiamentos para usuários do Cadastro Único (CadÚnico) no âmbito do Programa Acredita Primeiro Passo.

A medida visa facilitar o acesso ao crédito por pessoas em situação de vulnerabilidade que empreendem ou pretendem iniciar um novo negócio.

Até fevereiro de 2025, no Estado, foram ofertados R$ 160,1 milhões em créditos. Do público, mais de 70% são mulheres (15,7 mil).

Os dados foram divulgados ao O POVO pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

No País, o projeto firmou 155 mil contratos com um investimento de R$ 1,8 bilhão para pequenos negócios.

Programa Acredita no Primeiro Passo: Saiba mais informações

O Programa Acredita é uma articulação entre o Governo Federal em parceria com os estados, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e sociedade civil.

Desenvolvido pelo MDS, a intenção do projeto é gerar autonomia financeira e retirar indivíduos da insegurança alimentar.

Em comunicado, o ministro do órgão, Wellington Dias, diz que a iniciativa tende a acrescentar na renda familiar e não interfere em outros benefícios.

“Não há nenhuma interferência nem em relação à aposentadoria rural, nem em outras formas de aposentadoria”, detalha.

As circunstâncias especiais de crédito são garantidas mediante aprovação das instituições financeiras parceiras do programa e pelo Fundo Garantidor, apoiado pelo Governo Federal, que oferecem segurança aos bancos.

Também haverá qualificações profissionais para inserção dessa população no mundo do trabalho, através do emprego e do empreendedorismo, acessando o microcrédito produtivo orientado — financiamento que possibilita pessoas físicas e jurídicas invistam nos seus negócios.

Podem participar cidadãos de 16 a 65 anos, com o CadÚnico atualizado, priorizando pessoas com deficiência, mulheres, jovens, negros e membros de populações tradicionais e ribeirinhas.

Confira mais detalhes no site do MDS.

