Élcio oficializa renúncia da Presidência do PSDB-CE; Ozires Pontes assume

Foto: Reprodução PREFEITO de Massapê assume presidência do PSDB

O prefeito de Massapê (248 km de Fortaleza), Ozires Pontes (PSDB), tomou posse como novo presidente do Partido da Social Democracia Brasileira no Ceará na sexta-feira, 4.

Ele sucede o ex-vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), que se afastou do cargo devido a compromissos profissionais em São Paulo. Élcio é, atualmente, coordenador do Cidade +2°, projeto da instituição Insper.

Pontes ocupava o cargo interinamente desde fevereiro. O prefeito já foi tesoureiro do partido, vice-presidente e assume agora a Presidência de 25 diretórios municipais no Ceará, além de 54 comissões provisórias.

Com as eleições gerais de 2026 em mente, o novo chefe do PSDB Ceará deve analisar possíveis fusões com outras legendas.

“Considero que o PSDB precisa virar a chave e entrar em um novo momento. É fundamental renovar a sigla e isso será feito por meio da busca de lideranças que compartilhem nossa visão de um Ceará grandioso”, declarou Ozires.

Pontes já foi titular da Secretaria do Esporte e Lazer no governo de José Sarto (PDT) em Fortaleza.

Foi eleito prefeito de Massapê em 2024 com 49,79% dos votos válidos contra 49,41% de sua concorrente Aline Albuquerque Lora (Republicanos), que tentava reeleição ao cargo.

O prefeito chamou atenção após sua eleição, em dezembro de 2024, por aparecer em vídeo postado em suas redes sociais utilizando um boné vermelho com a frase “Make America Great Again” (Torne a América Grande Novamente, em tradução livre), que virou marca de campanha do republicano Donald Trump, recentemente eleito novamente presidente dos Estados Unidos.

Após tomar posse como prefeito de Massapê, em janeiro de 2025, Ozires disse ter recebido uma gestão quebrada. Declara ter descoberto até o momento uma dívida de cerca de R$ 40 milhões.

Ele culpou a gestão anterior, da ex-prefeita Aline Albuquerque, que, segundo o gestor, reteve empréstimos de servidores consignados de cerca de R$ 592 mil.