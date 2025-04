Governo abrirá exceção para jogos de Ceará e Fortaleza no Castelão com intervalo de 49h

Foto: FCO FONTENELE Arena Castelão, principal praça esportiva do futebol cearense

A Secretaria do Esporte do Governo do Estado (Sesporte) vai abrir uma exceção na portaria sobre a Arena Castelão para atender os jogos de Fortaleza e Ceará contra Inter e Vasco, respectivamente, nos próximos dias. A informação foi dada pelo Chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Sobre a cessão do Castelão num intervalo menor que 66h entre as partidas, estabelecido em portaria, falei há pouco com nosso secretário Rogério, da Sesporte. Para atender Ceará e Fortaleza, que jogarão em intervalo de 49h, será aberta exceção, inclusive prevista na mesma portaria", escreveu o jornalista em sua conta no X (antigo Twitter).

A decisão ocorre após o próprio órgão informar a Ceará, Fortaleza e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que um dos jogos das equipes na próxima semana, pelo Campeonato Brasileiro, teria de ser realocado para respeitar o intervalo entre partidas estabelecido pela portaria, conforme noticiou o colunista Afonso Ribeiro.

Intervalo curto entre os jogos

No domingo, 13, às 20 horas, o Tricolor recebe o Internacional, enquanto na terça-feira, 15, o Alvinegro encara o Vasco, às 21h30min. A Sesporte, em ofício enviado "com urgência" na última segunda-feira, 7, alertou que o hiato entre os duelos da Série A "fere o prazo" estabelecido pela portaria publicada em fevereiro, que determina um hiato de 66 horas entre um jogo e outro no Castelão.

A pasta do governo estadual pedia que "seja feita alteração visando o cumprimento da portaria" e delegou para CBF e clubes a definição de qual confronto será realocado, a exemplo do que fez nas semifinais do Campeonato Cearense. Naquela ocasião, sem acordo entre alvinegros e tricolores, tanto Leão quanto Vovô atuaram no Estádio Presidente Vargas.

Agora, a Sesporte recua na solicitação e decide abrir uma exceção para atender os dois clubes. É válido ressaltar que ambos não mostraram disposição para transferir os jogos em questão para o PV.