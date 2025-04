Vacina contra gripe influenza: Ceará recebe 1,5 milhão de doses

Foto: Reprodução/ Ricardo Stuckert Presidente Lula foi vacinado com a vacina da gripe nessa segunda-feira, 7, em ato que deu início a campanha nacional contra a influenza

Ceará recebeu mais de 1, 5 milhão de doses da vacina para campanha nacional contra a gripe influenza. Segundo o Ministério da Saúde (MS), a aplicação teve início oficialmente nessa segunda-feira, 7, nos 20 estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

Em Fortaleza, imunização começou de forma antecipada, no dia 1º de abril, com aplicação de 62 mil doses do imunizante.

A vacina trivalente, utilizada em 2025, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B, sendo capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos. É contraindicada apenas para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores.

A meta da Saúde é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos.

Conforme o Governo, a vacina é segura, eficaz e pode ser administrada junto a outras substâncias do Calendário Nacional. O imunizante é garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Para a campanha de 2025, o Governo Federal adquiriu, ao todo, 73,6 milhões de doses. O valor total do investimento é de R$ 1,3 bilhão. O público-alvo é de 81,6 milhões de pessoas.

Em março, o Ministério distribuiu 35 milhões de doses da vacina. Neste primeiro semestre de 2025, está prevista a distribuição de 67,6 milhões de doses para as quatro regiões do País.

Neste segundo semestre, serão repassadas mais 5,9 milhões de doses para a região Norte, alinhando a estratégia de imunização com o período de maior circulação do vírus no inverno amazônico.

"Entre as coisas mais importantes para salvar a vida de uma pessoa está o cuidado adequado com a saúde e a vacinação. O Brasil tem essa característica: a produção de insumos está diretamente combinada ao acesso da população à assistência de qualidade", afirma Alexandre Padilha, ministro da Saúde.

Conforme o ministro, o "Zé Gotinha" deve levar a importância do imunizante para as diversas religiões exercidas em solo nacional, como Assembleia de Deus, outras igrejas evangélicas, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Igreja Católica e para lideranças judaicas, muçulmanas, budistas e de matriz africana.

Grupo prioritário para a vacina contra a gripe influenza

Crianças de 6 meses até 6 anos de idade;



Gestantes e puérperas;



Idosos com mais de 60 anos de idade;



Pessoas, independentemente da faixa etária, com doença cardíaca e indicação médica;



Profissionais de saúde, educação e segurança pública;



Pessoas com deficiência (PCDs);



Pessoas em situação de rua;



Povos indígenas;



Profissionais das Forças Armadas;



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade;



Caminhoneiros;



Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);



Trabalhadores portuários;



Funcionários do sistema de privação de liberdade;



População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, entre 12 e 21 anos.

Onde se vacinar contra a gripe influenza em Fortaleza

A imunização ocorre em todos os postos de saúde de Fortaleza de forma permanente, em dias úteis, das 7h30min às 18h30min.

Nos fins de semana e feriados, o atendimento ocorre nas unidades Mattos Dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz) e Geraldo Madeira Sobrinho – Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape), das 8h às 16h30min.

Entre 1º de abril (início antecipado da campanha) até domingo, 6, foram aplicadas 29.069 doses no público-alvo da Capital.

"A inclusão da vacina contra a influenza no calendário permanente representa um avanço significativo na proteção da população mais vulnerável. Ao garantir a imunização ao longo de todo o ano, ampliamos a cobertura vacinal e reduzimos o risco de complicações graves decorrentes da gripe. É fundamental que os públicos elegíveis busquem os postos de saúde para se vacinar e reforçar a proteção", garante Vanessa Soldatelli, coordenadora de Imunização de Fortaleza.

Serviço

Vacina contra gripe influenza em dias úteis

Onde: Todos os postos de saúde de Fortaleza;

Todos os postos de saúde de Fortaleza; Horários: das 7h30min às 18h30min.

Vacina contra gripe influenza em fins de semana e feriados

Onde: Unidade Mattos Dourado (Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz) - Fortaleza (CE) e Unidade Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape) - Fortaleza (CE);

Horários: das 8 às 16h30min.

