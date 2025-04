Brasil volta a exigir visto para cidadãos dos EUA, Canadá e Austrália nesta quinta, 10

Foto: Reprodução/ Adobe Stock O Brasil exigirá visto para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália

O Brasil, a partir desta quinta-feira, 10, volta a exigir visto para que os cidadãos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos possam entrar no País. Confira mais abaixo como solicitar o visto.

A medida, segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), foi tomada em maio de 2023 em respeito ao princípio da reciprocidade, e ocorre porque nos três países citados não há isenção de vistos aos nacionais brasileiros.

Entretanto, vale destacar que, mesmo após a ação, o MRE informa que o governo brasileiro segue em negociação com as localidades para que não seja necessária uma autorização migratória prévia de entrada nos países.

Apenas até fevereiro de 2025, de acordo com dados do painel de Chegadas de Turistas Internacionais ao Brasil da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil recebeu 153.974 turistas estadunidenses, 24.272 canadenses e 13.982 australianos.

Confira abaixo como solicitar o visto

Os viajantes destes países que chegam ao Brasil por via aérea, marítima ou terrestre, devem solicitar o visto online no site eVisa, com taxa de US$ 80,9, aproximadamente R$ 470 (considerando a cotação do dólar de hoje, 10). A estada desses visitantes no Brasil não poderá exceder 90 dias.

O primeiro passo é preencher o formulário de solicitação de visto e anexar os documentos exigidos, que dependem da idade do passageiro e o motivo da viagem. Veja quais são abaixo:

Turista: Confira neste link o formulário de aplicação

o formulário de aplicação Viajando em cruzeiro: Confira neste link o formulário de aplicação



o formulário de aplicação Menor de 18 anos: Confira neste link o formulário de aplicação

o formulário de aplicação Negócios: Confira neste link o formulário de aplicação

Depois o solicitante deve pagar a taxa no valor citado mais acima e, em caso de aprovação, baixar o visto.

Cabe ressaltar que a solicitação do visto eletrônico deve ser feita com antecedência para evitar interrupções de viagem causadas por atrasos ou conexões perdidas, em caso da falta do visto.

Com Agência Brasil

