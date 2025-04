Bienal do Livro do Ceará reúne mais de 450 mil pessoas em 2025

Foto: Chico Gadelha/Divulgação XV Bienal Internacional do Livro do Ceará tem recorde de visitantes

A XV Bienal Internacional do Livro do Ceará se encerrou neste domingo, 13 de abril, no Centro de Eventos do Estado. A programação contou com mais de 600 atividades, celebrando a resistência feminina na literatura.

O evento aconteceu desde o dia 4 deste mês com grande movimentação: na semana, dezenas de escolas do Estado levaram seus alunos em visita ao espaço; aos sábados e domingos, o ambiente lotou com o público geral.

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará: avaliação dos visitantes

Claudenir Maria, por exemplo, visitou a Bienal do Ceará pela primeira vez com sua filha e comprou seis livros que já estavam no seu “radar”: “Todos são dos temas que eu mais gosto: lideranças, autoajuda, conhecimento, inteligência emocional, eles têm relação com meu estudo, faço administração”.

Os amigos João Marcelo e Lucas Arraes foram outros que também aproveitaram as promoções do evento. “Gosto de ler qualquer coisa, leio sempre histórias de quadrinhos. Não tenho tanto prática de ler livros físicos porque acho caro e não consigo me dar o luxo de ser sempre”, afirma Marcelo, que comprou um box com três livros e dois mangás porque considerou “os preços maravilhosos”.

“Só queria que a Bienal fosse mais frequente. Depois da minha última experiência, tive que esperar três anos para vir de novo”, completou Lucas, que estava de sacola cheia e considera o preço das obras “bem mais baratos” no evento.

XV Bienal Internacional do Livro do Ceará tem recorde de visitantes Crédito: Chico Gadelha/Divulgação

A expositora do stand “Maluco por Leitura” destaca que o evento literário é uma oportunidade para interações com pessoas e obras físicas.

“A gente participa de várias bienais. Esses eventos são muito importantes devido ao contato, as pessoas não podem perder o contato com o livro. Pegar, cheirar, tocar num livro faz muita diferença”, diz.

Já para o proprietário da editora carioca Viajante no Tempo, Régis Rosa, a Bienal Internacional do Livro do Ceará é um momento bom para seus livros ganharem visibilidade.

Ele argumenta: "Para a gente, é importante mostrar nosso trabalho institucional, a visibilidade aumenta dentro do público que a gente quer atingir, que são professores. Eles vieram aqui e viram vários livros, como a coleção que temos de temas africanos e afro-brasileiros".



Bienal do Livro do Ceará 2025 registar recorde de público

Em dez dias de evento, 450 mil visitantes passaram pela Bienal Internacional do Livro do Ceará em 2025, com movimentação financeira que ultrapassou R$ 13 milhões em vendas.

Do total de pessoas, estima-se que o programa de visitação escolar foi responsável por levar mais de 40 mil estudantes ao evento, oriundos de 736 instituições públicas e privadas.