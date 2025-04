Câmara dos Vereadores: seis jornalistas do O POVO são homenageados

Foto: FERNANDA BARROS Jornalistas são homenageados na Câmara Municipal de Fortaleza, pelo vereador Gabriel Aguiar

Seis jornalistas do O POVO foram homenageados na noite desta terça-feira, 15, em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFOR). No total, órgão legislativo prestou homenagem a 15 profissionais da área no Ceará, reconhecendo o trabalho que executam em áreas distintas da profissão.

Momento ocorreu em alusão ao Dia do Jornalista, celebrado no dia 7 de abril, e foi requerido pelo vereador Gabriel Biologia (Psol). Conforme político, prestigiados foram escolhidos com apoio de algumas instituições da área, como sindicatos, e representam o "nível do bom jornalismo" feito no estado cearense.

"A gente sabe da importância que sempre foi grande da categoria, mas agora ainda mais, com as redes sociais, com a disseminação de fake news, a dificuldade de você checar uma informação. Os jornalistas vêm como um estanque, um pilar de confiabilidade da informação, e uma coisa que a gente precisa muito para ter acesso à informação confiável, para a partir daí tomar nossas decisões, tomar um posicionamento político e participar da democracia. Sem o jornalismo não tem democracia", destaca vereador.

Cláudio Ribeiro, repórter especial da editoria de Cidades, e Carlos Mazza, colunista de política, foram os profissionais do O POVO homenageados que estiveram presentes na solenidade. Além deles, receberam reconhecimento os profissionais da casa: Demitri Túlio, Érico Firmo, Fátima Sudário e Plínio Bortolotti.



FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-04-2025: Jornalistas são homenageados na Câmara Municipal de Fortaleza, pelo vereador Gabriel Aguiar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"É uma homenagem necessária para firmar o trabalho. Esse trabalho nosso é missionário. É um trabalho de vocação, de ideal mesmo. Acho que a gente trabalha muito com isso, com cidadania, com o mundo ideal. E o jornalismo tem um lado e é o lado de verdade, de afirmação, de respeito, de busca de direitos acho que de dignificar o cidadão", diz Cláudio, citando que há muitos colegas da área dignos da profissão.

Importância do reconhecimento em meio a desinformação

Já o jornalista Carlos Mazza destacou que a homenagem se faz necessária nesse período onde "algumas posições ideológicas elegeram o jornalismo profissional como um inimigo" e onde se vive um período de fake news, em que o jornalista muitas vezes é colocado como alvo "passivo de agressão".

"Nesse sentido é muito importante que às vezes os poderes constituídos, as instituições brasileiras, e o Legislativo é uma que tem essa marca muito forte de ter a participação popular muito mais aguçada do que nos outros poderes, esteja aqui lembrando as pessoas de que o jornalismo profissional é importante e tem que estar demarcando sua posição e estar também a serviço de alguns valores que são inegociável, como relação a democracia, direitos humanos, respeito também a minorias", diz.

"E é muito gratificante também estar ao lado de grandes companhias, pessoas que são referentes, que eu entrei, comecei minha caminhada no jornalismo, com eles já bem estabelecidos na área, enfim, é uma honra, completa.

Cláudio Ribeiro e Carlos Mazza estiveram também representando os demais jornalistas do O POVO que foram homenageados mas que não conseguiram comparecer a cerimônia. Além deles, outros nove profissionais da área no Ceará também foram prestigiados durante o evento.

Confira a lista dos homenageados:



1. Beatriz Jucá Pinheiro

2. Carlos César Rocha Mazza Filho

3. Cláudio dos Santos Ribeiro

4. Demitri Túlio Silva Araújo

5. Érico Sampaio Firmo

6. Helly Pinheiro Ellery Filho

7. Helena Martins do Rêgo Barreto

8. Indyra Gonçalves Tomaz

9. Márcia Antônia Dias Catunda

10. Maristela Machado Crispim

11. Maria de Fátima Sudário de Pinho

12. Plínio Antônio Bortolotti

13. Taís Barbosa Lopes

14. Telma de Oliveira Costa

15. Victor Ximenes Pessoa