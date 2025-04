Três redes de supermercados respondem por 40% do faturamento no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS O ESTUDO analisou 51 redes de supermercados no Ceará

O setor de supermercados cearense faturou mais de R$ 10 bilhões em 2024. Os dados fazem parte do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025, elaborado em parceria com a NielsenIQ.

O levantamento mostra ainda que três redes foram responsáveis por 40% do faturamento no Estado. Confira mais abaixo quais são.

Vale destacar que, para o cálculo desse valor total, a associação considerou todos os formatos de operações: de atacarejos e minimercados ao e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis.

Ao todo, o estudo apontou 1.027 empresas consideradas como as maiores do setor no Brasil. Destas, 51 são do Ceará.

Saiba quais os supermercados que mais faturaram no Ceará

No Estado, as três companhias que mais venderam em 2024 foram:

Distribuidora de Alimentos Fartura Sa, responsável pela bandeira São Luiz (R$ 1.623.184.820)

(R$ 1.623.184.820) Supermercados Cometa Ltda (R$ 1.603.426.046)

Âncora Distribuidora de Alimentos Ltda, que representa o Frangolância (R$ 1.141.102.535).

Juntas, somaram mais de 40% do faturamento total no Ceará.

Entretanto, nenhuma das redes de supermercados cearenses se configurou nas primeiras 50 posições do ranking nacional, estando a primeira do Ceará, a do São Luiz, da 53ª posição.

Confira abaixo as dez empresas do setor que mais comercializaram no Estado e sua posição no Brasil:

Distribuidora de Alimentos Fartura Sa: R$ 1,62 bilhão (53ª posição)



Supermercado Cometa Ltda: R$ 1,6 bilhão (57ª posição)



Âncora Distribuidora Ltda: R$ 1,14 bilhão (75ª posição)



Bom Vizinho Distribuidora de Alimentos Ltda: R$ 721 milhões (107ª posição)



CenterBox Supermercados Ltda: R$ 640 milhões (106ª posição)



MWN Comercial de Alimentos Ltda: R$ 565 milhões (127ª posição)



Diniz Supermercados Ltda: R$ 547,4 milhões (106ª posição)



Supermercado Moranguinho Ltda: R$ 546,6 milhões (106ª posição)



Supermercado Nidobox Ltda: R$ 253,5 milhões (106ª posição)



Supermercado do Povo Ltda: R$ 249,5 milhões (106ª posição)

Considerando o cenário nacional, no País, o faturamento chegou a R$ 1,067 trilhão, o equivalente a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

Em relação à geração de empregos, no setor são mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o território nacional. A pesquisa, contudo, não especifica se todos esses postos estão ocupados.

O Ranking Abras 2025 ainda destacou que, dentre as trinta maiores redes supermercadistas do Brasil, o Grupo Carrefour Brasil manteve a liderança pelo nono ano consecutivo, com faturamento de R$ 120,5 bilhões em 2024.

Em segundo lugar, aparece o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, seguido pelo Grupo Mateus, com R$ 36,3 bilhões.



Com Agência Estado

