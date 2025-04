Morre Lúcia Alves, atriz de 'O Cravo e a Rosa', aos 76 anos

Foto: Acervo globo/reprodução Atriz Lúcia Alves, de 76 anos estava dez dias internada em estado grave em decorrencia câncer de pâncreas

A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos, nesta quinta-feira, 24. Ela estava internada em estado grave em um hospital do Rio de Janeiro. Desde 2022, a artista que trabalhou em novelas como "O Cravo e a Rosa" e "Irmãos Coragem" tratava um câncer de pâncreas.

No dia 13 de abril, a Lúcia Alves foi internada após sentir falta de ar e ser levada ao Centro de Emergência do Leblon. A artista foi transferida para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José no dia 14 de abril, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

Com mais de 50 anos de carreira, a artista deu vida às personagens que a consagraram na dramaturgia nacional. Com destaque ao papel de Potira, da telenovela “Irmãos Coragem”.

Relembre a trajetória de Lúcia Alves

A atriz Lúcia Alves estreou no cinema com o filme “Um Ramo para Luísa” (1965) e iniciou sua trajetória nas novelas com “Enquanto Houver Estrelas” (1969), na extinta Rede Tupi. No mesmo ano ainda fez sua estreia na Globo na novela "Verão Vermelho".

Além disso, Lúcia esteve presente em produções como Tropicaliente (1994) e “O Cravo e a Rosa”(2000). O seu último trabalho em novelas foi em “Joia Rara”, da TV Globo, em 2013.

A versatilidade artística a levou aos cinemas, fator que contribuiu para sua vitória como melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília pelo filme “Bendito Fruto”, em 2004.

Para além das telas, a atriz construiu uma carreira sólida nos palcos com trabalhos humorísticos, minisséries e programas especiais.

Lúcia foi casada por 20 anos com o ator e diretor Fred Schlesinger, que a conheceu ainda na adolescência, durante um curso de teatro. O casal teve uma filha, Renata Alves.