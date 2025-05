Ensino superior com mais alunos da rede pública

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Solenidade de divulgação de número de aprovados no Ensino Superior no Ceará

Em 2024, 24.403 alunos da rede pública do Ceará conseguiram vagas no ensino superior. Isso representa aumento de 8,4% em comparação a 2023, quando 22.531 estudantes o fizeram.

Fazer um curso superior pode mudar a vida e dar melhores oportunidades de trabalho para milhares de estudantes cearenses. O esforço empregado nessa vitória merece todos os aplausos.

O dado também indica recuperação. Em 2019, 21.217 estudantes oriundos da rede pública entraram no ensino superior. No ano seguinte, primeiro da pandemia, apenas 8.121 alunos conseguiram. Só em 2023 os resultados voltaram a superar aqueles pré-pandêmicos. A continuação do crescimento é um bom sinal. Apesar disso, como o governador Elmano de Freitas (PT) reconheceu em entrevista coletiva, "sabemos que ainda temos espaço para avançar". O aprendizado da matemática, segundo análise das notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) feita pelo Todos Pela Educação, não chegou nem ao básico para 54,7% dos alunos do 3º ano do ensino médio do Ceará em 2023.

Especialistas sempre repetem: resultados na educação são vistos a longo prazo. A pandemia, em um passado não tão distante, portanto, segue gerando prejuízos. Foco na recomposição da aprendizagem daqueles mais afetados é essencial para continuarmos comemorando as vitórias educacionais dos nossos estudantes.

