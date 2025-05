13º Congresso Gife: Encontro de filantropia começa nesta quarta-feira, 7

Foto: FÁBIO LIMA É a primeira vez em 15 anos que o congresso não será realizado em São Paulo

Com o objetivo de apresentar soluções para o desafio mundial de enfrentamento a desigualdades e emergências climáticas, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), realiza a partir desta quarta-feira, 7, em Fortaleza, o seu 13º congresso.

O evento, conhecido como o maior encontro da América Latina sobre filantropia, acontecerá até esta sexta-feira, 9, no Buffet La Maison. Vale destacar que as inscrições já estão esgotadas.

Realizado há 25 anos de forma bienal, esta edição do congresso, cujo tema é “Desconcentrar poder, conhecimento e riquezas”, será a primeira em 15 anos a não ser realizada em São Paulo.

A ocasião deve reunir mais de mil lideranças e profissionais do ecossistema do Investimento Social Privado (ISP) brasileiro, entre investidores, Organizações da Sociedade Civil, empreendedores, representantes de governo, acadêmicos e especialistas do setor.

“Nesta edição, o propósito do congresso é dar um passo a mais na direção de um campo comprometido com efetivas transformações sociais e o desenvolvimento sustentável”, explica o secretário-geral do Gife, Cassio França.

Ele complementa que “não se pode mais ignorar questões que demarcam as brutais desigualdades em nossa sociedade, principalmente de raça e gênero. É urgente a busca de condições para um planeta mais equânime e habitável”.

Em relação à escolha de realizar o evento em Fortaleza, Cassio afirma que ela se dá pelo fato de o estado do Ceará abrigar uma pujante rede articulada de investidores sociais privados (ISP).

Além disso, o secretário-geral destaca que o Nordeste vivencia o crescimento do ISP por meio de organizações estruturadas e iniciativas transformadoras, configurando-se como região propícia à ampliação de parcerias e ações que contribuam com a redução das desigualdades no País.

Essa percepção é reforçada pelo gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Marcos Tardin, que reforçou o papel da instituição como parte da Rede de Investidores Sociais do Ceará (RI Ceará), que é um braço de atuação do Gife.

“A escolha pelo Ceará certamente se deve, em boa medida, à atuação da RI Ceará, da qual fazemos parte. É muito significativo para nós, mostra a força e o potencial da articulação do investimento social no Nordeste, especialmente em Fortaleza”, comenta.

Tardin destaca, ainda, que a FDR irá participar de uma mesa que discutirá justamente essa realidade local, destacando as oportunidades dentro da Cidade, e também os desafios que enfrentamos no campo aqui no estado.

“O Ceará tem um potencial muito grande em contribuir muito mais do que contribue [...]. Segundo o último censo do Gife, os associados declararam cerca de R$ 4,8 bilhões em investimento social. Quando se somam iniciativas de outros atores não associados, esse valor chega a algo em torno de R$ 6 bilhões. Montante que, quando você pensa na riqueza do Brasil, é pequeno”.

“Temos 17 bilionários, isso é mais do que a soma de todos os outros estados do Nordeste. Se juntar Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, não bate na canela desses 17, acho que são 9 ou 10, então aqui tem uma concentração de riqueza muito grande”, acrescenta.

Na última edição do congresso, realizado em São Paulo, o evento recebeu 1,2 mil pessoas e 120 palestrantes do Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Argentina e México.



Confira quais serão as principais atrações culturais do congresso em 2025

Umas das principais atrações culturais do evento será realizada pelo cantor e compositor paraibano Chico César.

Conhecido por seus sucessos “Mama África”, “À Primeira Vista” e “Deus Me Proteja”, o artista fará seu show “Vestido de Amor”, na quinta-feira, 8, na Estação das Artes, espaço que integra a Rede Pública de Equipamentos Culturais da Secretaria Estadual de Cultura e é gerido em parceria com o Instituto Mirante.

A abertura do show será com o DJ cearense Nego Célio. No dia do evento, haverá a garantia de entrada para 500 pessoas, por ordem de chegada, a partir das 18h. Já o acesso ao local só será permitido até 21h.

Na ocasião, o público será incentivado a doar 1kg de alimento não perecível, exceto sal, destinado ao Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado do Ceará.

Outra personalidade confirmada para o 13º Congresso Gife é a Abigail Disney, ativista e cineasta, sobrinha-neta do Walt Disney.

Abigail herdou, aos 21 anos, uma fortuna de US$ 10 milhões. Estima-se que, agora aos 64, ela possua um patrimônio na casa de US$ 500 milhões e que tenha doado mais de US$ 70 milhões a causas relacionadas com mulheres em situação de vulnerabilidade.

A sua presença no evento se dará por meio da parceria do Gife, do fundo Elas + Doar para Transformar, da Aliança de Fundos de Mulheres e Feministas da América Latina e do Caribe (LAC) e da Prospera - International Network of Woman’s Fund.

O intuito de sua participação é incentivar a ampliação da diversidade de gênero no universo do ISP, que é um dos principais desafios do campo, segundo o grupo no Brasil.

Serviço

O que: 13º congresso Gife



13º congresso Gife Quando: 7 a 9 de maio



7 a 9 de maio Onde: Buffet La Maison/ Avenida Engenheiro Luiz Vieira, 555 - Papicu



Confira a programação completa abaixo



Quarta-feira, 7 de maio de 2025

09:00 - 10:30: Sessão de abertura



10:30 - 11:00: Coffee-break



11:00 - 12:30: Plenária A: “Brasil” - Conjuntura internacional e contexto Brasil – afinal, que país queremos?



12:30 - 14:00: Almoço



14:00 - 15:30: Filantropia Latino-Americana à luz da nova conjuntura internacional (Sala vermelha), Brasil no palco climático do mundo – O que temos a aprender, a oferecer e a mobilizar? (Sala verde), Concentração de poder nas Big Techs e os riscos à democracia e aos direitos humanos (Sala azul), Governança participativa no fortalecimento de ecossistemas de impacto (Sala roxa) e Modelos Participativos de Doação e Financiamento (Sala amarela)



15:30 - 16:00: Coffee-Break



16:00 - 17:30: Educação plural: uma estratégia inclusiva, antirracista e democrática (Sala verde), Investimento social corporativo e as suas alternativas no enfrentamento às desigualdades (Sala vermelha), Diretrizes para promover o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil (não sem antes conversar sobre por que isso é importante) (Sala amarela), Caminhos pela equidade: como o ISP tem construído políticas internas de diversidade e inclusão (Sala roxa) e Desafios e oportunidades no Investimento Social Privado para (e com) as Juventudes (Sala azul)



17:45: Coquetel – Gife 30 Anos

Quinta-feira, 8 de maio de 2025

9:00 - 10:30: Plenária B: "Território" - A escuta do território como vetor democrático de transformação social



10:30 - 11:00: Coffee-break



11:00 - 12:30: Comunicação estratégica e a construção de narrativas para a transformação social (Sala roxa), Impactos da Reforma Tributária nas OSCs e no ISP (Sala amarela), Cultura e suas transformações: poderes e saberes (Sala verde), Desconcentrar para quem? Organizações negras no centro das lutas e às margens dos recursos (Sala vermelha) e O estado da arte da filantropia e ecossistema de impacto no Ceará – Fortalezas e desafios (Sala azul)



12:30 - 14:00: Almoço



14:00 - 15:30: Transformar a partir da raiz: Experiências de justiças de gênero e racial na América Latina e Caribe (Sala verde), Filantropia colaborativa como ferramenta de descentralização (Sala azul), Ações Emergenciais – o apoio da sociedade civil organizada na reconstrução após crises climáticas (Sala amarela), Memória no reconhecimento de identidades políticas e dos valores democráticos (Sala vermelha) e Inclusão Produtiva e Sustentabilidade – Como alinhar oportunidades de trabalho e renda em um mundo em transição (Sala roxa)



15:30 - 16:00: Coffee-break



16:00 - 17:30: Mais de 25 anos tecendo filantropias de justiça de gênero e social na América Latina e Caribe (Sala verde), Desconcentrando riquezas com equidade no SUS: os desafios da alocação de recursos na assistência à saúde (Sala azul), Infâncias e desigualdades: um diálogo sobre os dados, as políticas sociais e o papel da filantropia na alavancagem de mudanças estruturais (Sala roxa), Filantropia e sistemas alimentares no Brasil: três desafios que precisamos enfrentar (Sala vermelha) e Inteligência Artificial na Educação: Reforço de desigualdades ou possibilidade de transformação para o país? (Sala amarela)



18:00: Abertura com Dj Nego Célio



20:00: Show— Chico César apresenta Vestido de Amor

Sexta-feira, 9 de maio de 2025

9:00 - 10:30: Perspectivas para o fortalecimento da democracia (Sala verde), Cenários da sustentabilidade financeira das Organizações da Sociedade Civil e os caminhos para seu fortalecimento (Sala azul), Retratos da solidariedade no Brasil: dos grandes filantropos às doações individuais no país (Sala amarela), O valor da floresta em pé: Bioeconomia e um novo paradigma de desenvolvimento para pessoas, clima e a natureza (Sala vermelha) e Pobreza Multidimensional e a importância de compreender, medir e monitorar resultados para uma ação mais eticamente integrada (Sala roxa)



10:30 - 11:00: Coffee-break



11:00 - 12:30: Plenária C: "Filantropia" - Os próximos 30 anos do ISP e da filantropia no país



13:00: Encerramento



14:30 - 17:00 - Oficinas e Atividades Extras: Imersão em Cenários Climáticos: jogo “Celsius: o desafio dos 2 graus” (Sala amarela), Oficina Interativa sobre Monitoramento e Avaliação (Sala azul), Diálogos pós-Congresso: como ampliar a colaboração entre o investimento social privado e as OSCs (Sala vermelha), Visita a Escola de Gastronomia Social – Ivens Dias Branco (Ponto de encontro credenciamento) e Visita o Instituto Pensando Bem (Ponto de encontro credenciamento)



