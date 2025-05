Ceará recebe Congresso Gife

Foto: FÁBIO LIMA CONGRESSO Gife será realizado pela primeira vez fora de São Paulo

Fortaleza recebe entre os dias 7 e 9 de maio o 13º Congresso Gife - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. É a primeira vez que o evento acontece fora de São Paulo, em 15 anos. A escolha estratégica deu-se para destacar a riqueza cultural e o poder da região Nordeste no cenário social e econômico do

país.

Com o tema “Desconcentrar Poder, Conhecimento e Riqueza”, o Congresso reunirá as principais lideranças do setor, representantes de organizações da sociedade civil, do poder público, e acadêmicos. Bia Gurgel,

CEO da BG Soluções Sociais, ressalta que o Gife traz a pauta do investimento de recursos próprios das empresas, institutos e fundações empresariais, ou seja, do recurso de doação direta de forma planejada e estratégica.

Fundado em 1995, o Gife, atualmente com 170 associados, foi pioneiro na conceituação e disseminação do termo Investimento Social Privado (ISP) no Brasil.

Olho no futuro



Na última semana, dezenas de estudantes do Colégio da Polícia Militar do Ceará, General Edgard Facó, participaram de uma imersão literária na Academia Cearense de Letras (ACL). A visita faz parte do projeto Educando para a Cultura, patrocinado pela ArcelorMittal, com foco em educação, cultura e

o desenvolvimento social.

Durante o encontro, os adolescentes participaram de dinâmicas de teatro, roda de conversa e de uma visita aos salões históricos da ACL.

De acordo com Emanuela França, gerente de Comunicação e Relações Institucionais unidade Pecém, a educação é um dos pilares da companhia, fundamental para o sucesso do negócio. “À medida que crescemos como empresa, acreditamos que as pessoas também devem crescer conosco”.



Inventário ambiental



Em 2024, o Beach Park compensou 3.036,96 toneladas de CO₂ e, correspondentes às emissões do ano anterior, segundo dados do inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE), que seguem os protocolos e normas do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Nesse levantamento, a organização inovou e inclui, além do Aqua Park, todos os resorts, a Rádio

Beach Park, Parque Arvorar, obra de Surreal e primeira fase da obra do Ohana.

O estudo deve subsidiar tecnicamente a adoção de medidas de redução das emissões a curto, médio e longo prazo, diz Raissa Bisol, gerente de sustentabilidade do Beach Park.



O levantamento está alinhado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e que compõem a Agenda 2030. Além disso, assim como o Grupo de Comunicação O POVO, o Beach Park é signatário do Pacto Global.



Parcerias



A Fundação Dom Cabral (FDC), em parceria com a Empoderar-te, empresa de impacto socioambiental de Fortaleza, referência no fomento ao empreendedorismo feminino no Ceará, inaugura sua primeira unidade do “Espaço Empreendedor Pra>Frente”, a 11ª em território nacional, no dia 13 de maio, às 14hs. A iniciativa da Educação Social da FDC é voltada para impulsionar o empreendedorismo popular por meio do desenvolvimento comunitário e econômico local.



O projeto é um desdobramento da parceria firmada entre o BNDES, a FDC e o Movimento Bem Maior (MBM) em outubro de 2023, com foco na capacitação em gestão de cerca de 30 mil empreendedores de baixa renda de todo o Brasil.

Com investimento total de R$ 12,7 milhões, a parceria conta com apoio de R$ 6,3 milhões do Fundo Socioambiental do BNDES e de R$ 2,5 milhões em recursos do MBM.



Match energético



Em parceria com a Electy, a Natura lança iniciativa para oferecer energia limpa para consultoras de beleza e líderes de negócios da Natura e Avon.

O projeto piloto, em fase de implantação nos estados do Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais, quer gerar impacto positivo socioambiental e beneficiar 260 mil profissionais.

A intenção é reduzir os custos das consultoras com energia elétrica e contribuir para uma transição energética justa, reduzindo a emissão de CO2.



Mudança de hábitos



A Comercial Maia deixou de gerar, em um ano, cerca de 120 toneladas de resíduos de papelão, após a adoção de caixas plásticas retornáveis na distribuição de produtos. Hoje, 98% dos pedidos que saem do centro de distribuição utilizam caixas retornáveis. Isso representa menos lixo no meio ambiente e mais eficiência para a empresa.

Inicialmente, a expectativa era reduzir 1,5 tonelada de lixo por mês. Com a expansão do uso das caixas e a ampliação da frota própria de transporte, o volume evitado consolidou-se em uma média de 10 toneladas mensais.

Em janeiro deste ano, a marca chegou a 11 toneladas em um único mês. Além das caixas retornáveis, a empresa também reutiliza embalagens de papelão recebidas de fornecedores para o envio de mercadorias.

Hospedagem sustentável



Localizado no Preá, o Rancho do Peixe recebeu um prêmio durante a cerimônia Suítes Premiadas Circuito Elegante 2024 na categoria Sustentabilidade. A iniciativa celebra os empreendimentos que se destacam

em boas práticas de hospitalidade no Brasil.

Nesta edição, o Bangalô Praia foi reconhecido como exemplo de arquitetura de baixo impacto ambiental,

utilizando materiais locais, como a palha de carnaúba, sem abdicar da qualidade e conforto. Para Silmara Ambrósio, diretora do Grupo e*, a conquista deste prêmio reafirma o propósito de desenvolver uma hotelaria que valoriza os recursos naturais e culturais locais, oferecendo experiências consistentes com

os princípios de responsabilidade ambiental.

Redução de carbono



Pelo terceiro ano consecutivo, a Mapfresupera sua meta de redução da pegada de carbono no Brasil com uma diminuição de 3.518 toneladas de dióxido de carbono, um desempenho superior à meta estabelecida de 4,05%, em relação à linha de base de 2022.

Em outra área do ESG, o percentual de mulheres em cargos de gestão no Brasil atingiu 39,41% do efetivo total. Além disso, o índice de colaboradores com deficiência alcançou 5%, superando a meta de 4,5% para o período.