Chacina na Barra do Ceará: quatro pessoas são mortas e outras saem feridas

Foto: reprodução O CRIME aconteceu em um campo de futebol na Barra do Ceará

Um ataque a tiros foi registrado na Grande Barra do Ceará, em Fortaleza, na noite desta terça-feira, 6. O crime aconteceu na rua Tambaú. Quatro pessoas foram mortas na ação, outras saíram feridas.

Conforme apuração do O POVO, pelo menos duas pessoas morreram no local e outras foram socorridas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Instituto Doutor José Frota (IJF). Entre as vítimas socorridas mais duas pessoas morreram em unidades de saúde.

Moradores escutaram muitos disparos de arma de fogo, houve muita correria no local, onde há um campo de futebol e também na unidade de saúde.

Vídeos gravados pelos próprios moradores mostraram uma cena triste do cotidiano de violência nas comunidades. Parentes carregavam os baleados em meio a gritos de desespero. As vítimas jogavam futebol em um society no momento do crime estavam uniformizada, todos foram surpreendidos de forma covarde sem chance de defesa.

As imagens gravadas por pessoas que aguardavam atendimento na UPA mostravam o momento que as famílias chegavam com os parentes buscando socorro. Houve tumulto e correria, os profissionais de saúde realizavam os atendimentos em meio a uma grande confusão.

Criminosos se passavam por policiais e simularam abordagem

Os criminosos que atuaram na ação estariam com roupas da Polícia Civil e chegaram ao local simulando uma abordagem policial, no entanto efetuaram vários disparos.

Dois suspeitos, um deles utilizando uma roupa da Polícia Civil, foram detidos pela Polícia Militar durante perseguição policial.

Indivíduos teriam utilizado fuzis na ação. Foram apreendidas armas de fogo e os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia. Na perseguição policial houve uma colisão. Moradores filmavam o tiroteio e a perseguição policial impressionados com os estampidos de tiros em sequência.

Ainda não há confirmação oficial sobre a motivação do crime, no entanto a área da Barra do Ceará registrou, nas últimas semanas, uma série de ações violentas envolvendo disputa entre facções criminosas.

Armas foram apreendidas após chacina na Barra do Ceará Crédito: reprodução

Barra do Ceará registra série de crimes violentos

A Grande Barra do Ceará tem registrado uma série de crimes violentos nos últimos dias. Há cinco dias duas criadoras de conteúdo na Internet foram mortas a tiros na Vila do Mar. Entre as vítimas uma adolescente de 15 anos que estava na 8ª semana de gestação e a irmã dela, de 20 anos de idade.

Horas após a morte das influenciadoras uma tentativa de chacina com cinco pessoas baleadas foi registrada na Barra do Ceará, nas proximidades do Campo do Cruzeiro. As vítimas foram socorridas a unidades de saúde e duas pessoas foram presas suspeitas da ação.

Entre os presos está Antônio Victor, o namorado de Bianca, que foi morta na Vila do Mar. A Polícia acredita que ele foi o mandante da tentativa de chacina.

Após o caso foram registrados protestos na Vila do Mar, onde foram incendiados colchões. Houve bloqueio de via e manifestação de familiares das vítimas mortas na Vila do Mar. Escolas ficaram sem funcionar e ônibus deixaram de passar em alguns trechos do bairro.

Atualizada às 22h40min

protesto

Logo após a morte das irmãs e a tentativa de chacina, moradores bloquearam vias em protesto contra a violência