Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará Caminhão do Cidadão oferece, entre outros serviços, emissão de documentos sem a necessidade de agendamento prévio; veja calendário de atendimento do posto itinerante da SPS

Ao todo, doze comunidades de Fortaleza, Eusébio, Morada Nova, Jaguaretama, Paraipaba e Senador Pompeu receberão o Caminhão do Cidadão a partir de hoje, 12. A iniciativa oferece serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e registro civil. Os atendimentos de hoje são no Eusébio e, no interior, em Morada Nova, no Distrito Aruaru. Na terça e na quarta-feira, 13 e 14, será no Complexo Estação das Artes, em Fortaleza. O serviço segue até sábado, 17.(Mateus Mota)