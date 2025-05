Morre aos 98 anos Divaldo Franco, líder espírita brasileiro

Foto: Divulgação/Mansão do Caminho DIVALDO Franco tinha 98 anos e era líder espírita

O médium e líder espírita brasileiro Divaldo Franco morreu nesta terça-feira, 13, aos 98 anos. Em perfil da obra social Mansão do Caminho, o horário de partida do baiano foi registrado às 21h45min.

O velório será realizado na quarta-feira, 14, no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20 horas. O sepultamento ocorrerá um dia depois, na quinta-feira, 15, às 10 horas, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Em novembro de 2024, Divaldo foi diagnosticado com um tumor em fase inicial na região da bexiga, após sentir desconfortos urinários.

Divaldo também era orador espírita e denominado de embaixador da paz. Ao longo da vida, ministrou mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e em 71 países.

O líder espírita era escritor e abordava em seus livros essencialmente temas espirituais. Tinha mais de 260 obras publicadas e mais de 10 milhões de exemplares vendidos



Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Franco foi responsável por fundar, ao lado de Nilson Souza Pereira, o Centro Espírita Caminho da Redenção, em 1947, e a Mansão do Caminho, em 1952.

Nas redes sociais, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lamentou a partida do líder espírita, declarando-o como "um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz".

"Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas seu legado de amor e serviço ao próximo permanecerá vivo por gerações", acrescentou Reis.

A cantora Ivete Sangalo, conterrânea do religioso, também publicou em seu perfil no Instagram uma homenagem a Divaldo.

"Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo àqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade", refletiu a artista.