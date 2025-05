Nasce Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, nesta quarta-feira, 14

Foto: Reprodução/ Instagram Ludmilla e Brunna celebram a chegada de Zuri, sua filha

Nasceu nesta quarta-feira, 14, Zuri, filha da cantora Ludmilla e da dançarina Brunna Gonçalves. A informação foi divulgada pelas redes sociais da cantora.



“Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveu na legenda da publicação.

A bebê veio ao mundo nos Estados Unidos, onde o casal escolheu dar início à sua nova fase familiar. O nome Zuri, que significa “linda” ou “bonita” no idioma suaíli, reflete a conexão do casal com suas raízes africanas e a beleza do momento vivido.

Com a chegada de Zuri, Ludmilla planeja fazer uma pausa em sua agenda de shows para aproveitar intensamente esse momento ao lado da família.