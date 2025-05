Ubajara: MPCE e Polícia Civil realizam operação

Aconteceu ontem a 3ª fase da Operação "Castelo de Cartas", que investiga um suposto esquema de desvio de recursos na prefeitura de Ubajara (314 km de Fortaleza). A ação foi realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Polícia Civil. As forças de segurança cumpriram um mandado de busca e apreensão no gabinete de um agente político. O MPCE não divulgou a identidade do envolvido. Foi apreendido um aparelho celular, um computador e uma agenda com anotações. De acordo com as investigações, o político fazia parte de um esquema criminoso que era comandado por um servidor municipal, e se apropriava de peças de veículos e combustíveis comprados pela prefeitura para manutenção da frota do município. O esquema seria composto por mais duas quatro pessoas, entre empresários e "laranjas", além de uma empresa de autopeças e um posto de combustível. (Wilnan Custódio)