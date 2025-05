Chuvas em Recife deixam dois mortos

Nas últimas 24 horas, o Grande Recife registrou um dos maiores volumes de chuva de 2024. Segundo o Centro de Operações do Recife (COP), o pluviômetro no bairro do Torreão marcou 167 milímetros de precipitação, o que equivale a 58% da média histórica de chuvas para o mês de maio. Para comparação, durante todo o mês de abril choveu apenas 78 mm na capital.

Além dos transtornos causados pela chuva em diversos bairros da Região Metropolitana do Recife, a chuva também contribuiu para duas mortes na noite da última quarta-feira (14). Um jovem de 23 anos e uma mulher de 57 anos morreram eletrocutados próximo a um trailer de lanches, na avenida Engenheiro Alves de Souza, na Imbiribeira.

O Inmet emitiu alerta de perigo (bandeira laranja) por acumulado de chuvas, válido até as 23h59 desta sexta-feira (16), abrangendo o Grande Recife, Mata Pernambucana, Mata Paraibana e Leste Potiguar. A orientação é evitar áreas de risco, desligar aparelhos elétricos e proteger bens em caso de alagamentos. Contatos de emergência: Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193). (Jornal do Commercio via Rede Nordeste)