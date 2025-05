Incêndio atinge prédio residencial em Fortaleza

Foto: Gabriela Monteiro Incêndio atingiu prédio residencial no bairro de Fátima nesta quinta-feira, 15

Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio residencial no bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 15, por volta das 19 horas. A ocorrência foi debelada, sem deixar feridos, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará permanece no local.

De acordo com a coronel Mônica, do Corpo de Bombeiros, o incêndio não aconteceu dentro de um apartamento, mas no hall do andar. A causa ainda não foi confirmada e os moradores conseguiram se deslocar para fora do condomínio, alguns deles com animais de estimação. Entre si, comentavam que o prédio ficaria sem água e sem gás.



Incêndio atinge prédio: moradores aguardam autorização para retornar

“O próprio sistema de irrigação do prédio combateu, antes mesmo dos bombeiros chegarem, foi mais o susto”, relata um dos moradores, Iuri Alcântara. “Não teve dano estrutural, mas a gente está aqui aguardando autorização para subir, cada um para seu apartamento, menos o sétimo andar”.

Uma moradora do 16º andar, Luiza Carvalho, 24, relata que foi até o hall e notou “muita fumaça”. “Aí nisso, a gente só conseguiu pegar o básico, que era o celular, e descer. Mas foi muito assustador, porque estava quente, todo mundo descendo de uma vez na escada”.

“Graças a Deus aqui tem um sistema de segurança contra incêndio que disparou, por isso que está muito alagado aqui, foi o sistema de segurança. E aí essa água caía na escada também e, principalmente perto do sétimo, era muito quente”, completa.

Os elevadores também foram afetados pela água, e não será possível utilizá-los.

O POVO contatou o Corpo de Bombeiros e aguarda resposta para atualizar a matéria.

Com informações da repórter Gabriela Monteiro

Atualizada às 20h50min