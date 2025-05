Pelotões da GMF começam a operar em junho, diz secretário

Foto: FERNANDA BARROS PELOTÕES estavam previstos para iniciar em abril

Os pelotões da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) estão previstos para começar a operar em junho nas 12 regionais da Capital. A nova previsão foi informada pelo titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), coronel Márcio Oliveira, ontem, 15, em visita ao O POVO. Anteriormente, o prazo para o início das rondas era para abril.

"Em junho, sem dúvida, o prefeito vai fazer as entregas", afirmou o coronel. Inicialmente, seis regionais devem receber os pelotões da Guarda Municipal, e as outras seis depois. As primeiras regiões que vão receber as equipes ainda não foram divulgadas.

O programa dos pelotões foi anunciado em janeiro deste ano pelo prefeito Evandro Leitão. O prazo para a implantação nas regionais era de 90 a 120 dias.

Segundo o titular da Sesec, o início das operações depende de ajustes logísticos, como a entrega de novas viaturas. Atualmente, 300 agentes da Guarda estão em treinamento de segurança comunitária para atuar nos pelotões, que serão divididos em 12 equipes.

"A gente pretende aumentar a ostensividade da Guarda, fortalecer ainda mais o sistema, criar vínculo com o território, com as pessoas e com os equipamentos", disse o coronel, ressaltando que o programa irá buscar proteger equipamentos públicos, como praças, areninhas, postos de saúde, escolas e paradas de ônibus.

Ao todo, 429 armas do Governo do Ceará foram entregues à GMF ontem. São 400 pistolas calibre .40 e 29 espingardas calibre 12 que foram doadas por meio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), conforme informou a coluna Vertical, do O POVO.

A data de entrega do armamento foi confirmada pelo titular da Sesec.

Atualmente, dos 2.800 agentes da guarda municipal de Fortaleza, 1.100 estão aptos a portar armas, representando 60% de agentes autorizados ao porte de armas.

Desse total, segundo coronel Márcio, apenas algumas inspetorias estão com agentes armados. O balanço atual dos agentes em posse de armas, no entanto, não foi informado pelo secretário.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o coronel Márcio informou que os agentes que receberão as armas doadas passarão por um treinamento especializado em armamento e tiro, por meio do Curso de Ações Táticas (CAT).

"Eles farão um treinamento de adaptação com elas [armas do Estado] para que ele possa operar de forma satisfatória", disse.