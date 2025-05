A repórter de Política do O POVO Thays Maria Salles foi homenageada em solenidade da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em alusão aos 80 anos da vitória de aliados na Segunda Guerra Mundial e à atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) no conflito. Ela é autora de duas reportagens sobre as missões dos chamados "pracinhas" nas batalhas de Montese e de Monte Castelo.