Novos membros do Conselho de Jovens Leitores do O POVO são empossados

Foto: João Filho Tavares POSSE foi realizada no Auditório da Faculdade CDL

O auditório da Faculdade CDL, no Centro de Fortaleza, foi o palco da posse dos 45 rapazes e moças que durante o ano de 2025 integrarão a 5ª formação Conselho de Jovens Leitores do O POVO, que desde 2021 atua como uma ponte entre as entidades que os indica e o Grupo de Comunicação.

Além destes, outros 30 membros – que já integravam o conselho – foram reconduzidos por mais um ano na equipe. Ao todo, são 75 membros de faixa etária entre 15 e 43 anos que representam 57 entidades.

Veja a lista dos novos empossados e as respectivas entidades representadas:

Daniele de Castro Felix - Associação Brasileira de Recursos Humanos

Gerardo Freire Neto - Casa de Vovó Dedé

Bruna de Sousa Félix - Instituto Atlântico

Calebe Rodrigues da Silva - Instituto Dragão do Mar

Zwanga Adjoa Nyack Mesquita Xavier - Instituto Mirante de Cultura e Arte

Carmem Gabriele Mariano Ferreira e Francisco Vivaldo Alves de Sousa - Juventude Sem Teto

Luana da Silva Lima - Museu da Fotografia Fortaleza

Lorena Alves Almeida Crispim de Sousa - Unicef

Maria Noemi da Silva Oliveira - Coletivo Dendê de Luta

Keila Kaina Escossio Linhares - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças

Gabriel Artur do Carmo Saraiva e Laércio Siqueira Paiva Chaves - Instituto Povo do Mar

Caio José Gomes Lima Galeno e Iasmin Costa Façanha Bezerra - Universidade Estadual do Ceará

Mikael Holanda Rodrigues e Rodrigo Albuquerque Carneiro - Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis)

Marvyn Gomes Cavalcante Silva e Renato Menezes Guimarães - Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Regiões do Ceará

Natielle Gomes Santos - Casa Azul Ventures

Rebeca Barreto Parente e Will Miranda Paiva - Instituto JCPM

Valeska Lourenço de Araújo e Rhyan Gabriel Sousa Soares - Associação Beneficente O Pequeno Nazareno

Maria Daiana Fernandes da Silva - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Pedro Alex de Sá Pereira - Instituto de Música Jacques Klein

Marnylton Santos da Silva e Caetano dos Santos - Instituto Juventude Inovação

Stefany Almeida de Mesquita e Dorismar Ferreira Soares - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação

Caio Luan Negreiros Chaves - Movimento Emaús Amor e Justiça

Dayane Cibele Freiras do Nascimento, Emilly Manoely Rodrigues e Maria Cecília de Araújo Costa de Assis - Rede Caldeirão de Bibliotecas

Pedro Markan Gaspar Fraga Queiroz - Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará

Thais Catanni - Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza

Endrews Cauã de Sena Nogueira - Central Única das Favelas

Gabriel Garcia de Carvalho - Ordem dos Advogados do Brasil/ OAB-CE

Victor Marvyo de Sousa Rocha - União Nacional dos Estudantes

Vitor Breno Lima Siqueira - Associação Peter Pan

João Bosco da Costa Nunes Júnior - CDL Jovem

Francisco Alves da Rocha Filho - Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues

Ana Beatriz Aguiar de Oliveira Lima - Fundação Batista Central

Cristiane Fonseca Ximenes de Castro - Fundação Oswaldo Cruz

Romã Salviano de Carvalho - Museu da Imagem e do Som do Ceará

Elviana Djenabú Mali Jaló - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Membros que permaneceram no Conselho:

Alice Freire - Ninna Hub

Anderson Jader de Lima - Serviço Social da Indústria (SESI)

Angela Abuk Pereira da Silva - Movimento Negro Unificado (MNU)

Beatriz Acioli Martins - Universidade Federal do Ceará (UFC)

Bianca dos Santos Silva - Iracema Digital

Breno Silva Paz - Associação Peter Pan

Bruno Aleph Alves Alexandre - Rede dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará

Carlos Matheus do Monte Rodrigues - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tenologia do Ceará (IFCE)

Edwendell Oliveira e Vinícius da Costa Amanajás - Gestores de Tecnologia da Informação

Felipe de Morais Rocha - Conselho Regional de Enfermagem

Gabriel de Oliveira Gonçalves - União Nacional dos Estudantes

Gabriel Ramos Oliveira - Sebrae

Giovana Silva de Oliveira - Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis)

Iago Costa Silva - Associação das Mulheres Indígenas de Jenipapo Kanindé

Islany Freitas Lima - Câmara Brasil Portugal

João Xavier Holanda - Instituto Sérvulo Esmeraldo

Joviniano Faustino Nascimento Júnior - Pirambu Inovation

Lia Fontenele Cavalcante - SINDUSCON Jovem CE

Mariana Rodrigues Mendes - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

Miguel Adonai Fernandes Santos - Faculdade CDL

Milena Martins da Silva - Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA)

Paulo Augusto da Costa - Lar Santa Mônica

Paulo Eduardo Cruz Lopes Filho - Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece)

Pedro Henrique Carvalho - Instituto Povo do Mar (IPOM)

Sofia Oliveira Dantas Carvalho - Fecomércio/CE

Tiago Guimarães - Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza

O coordenador do Conselho de Jovens Leitores do O POVO, Cliff Villar, parabenizou os conselheiros reconduzidos e os conselheiros empossados e disse que o Conselho é um espaço de fala e debate.

A escolha dos conselheiros é feita pelas entidades que apontam quem serão os representantes.

“O Conselho existe há cinco anos e desde a terceira formação os jovens representam bandeiras sociais de entidades da sociedade civil organizada. Nós convidamos as entidades e elas indicam seus representantes no conselho para um mandato de dois anos – ou se preferir fazer um rodízio de substituição”, explicou Cliff.

Em seu primeiro ano, Luana Lima, representante do Museu da Fotografia, expressou entusiasmo pela nova oportunidade e descobrir como o veículo de comunicação funciona.

“A comunicação sempre foi um gosto meu, então, como representante do museu da fotografia, acredito que será uma oportunidade para levantar questões culturais e de arte”, disse.

Também em seu primeiro ano, a estudante de Letras e representante da Universidade Estadual do Ceará, Iasmim Bezerra disse que ficou animada em relação a ter espaço para escrever e conhecer novas pessoas. “É uma forma de compartilhar um pouco do meu curso no jornal e em uma gama de informações e novas pessoas”.

O grupo realiza reuniões mensais, onde os conselheiros podem analisar, debater e propor pautas nas esferas nacional e internacional do jornalismo, com foco no conteúdo editorial das plataformas do Grupo O POVO.